Archivo - Agentes de policía escoltan a los aficionados en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu después de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y FC Barcelona, 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha dispuesto un operativo de seguridad integrado por más de 1.800 efectivos para el partido de Champions League entre el Real Madrid y el neerlandés PSV Eindhoven, que tendrá lugar este martes a partir de las 21 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

En concreto, el dispositivo encargado de vigilar la zonas aledañas para prevenir incidentes estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Información, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Drones y Brigada Móvil de la Policía Nacional; así como agentes de la Policía Municipal de Madrid.

También participarán sanitarios de Samur-Protección Civil, Bomberos, componentes de la Cruz Roja y Agentes de Movilidad, así como vigilantes y auxiliares del propio club. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes, ha informado la Delegación en un comunicado.

El encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de aficiones en el recinto y el control de acceso.

El estadio Santiago Bernabéu presentará un aforo de unos 74.000 espectadores, de los cuales más de 4.200 se espera que sean aficionados visitantes. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a los asistentes acudir con antelación al estadio para pasar los controles de seguridad.