Más 225.000 personas usaron el transporte público para llegar a los 13 conciertos de Shakira

Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más 225.000 personas usaron el transporte público para llegar a los 13 conciertos que la cantante colombiana Shakira ha ofrecido en las últimas semanas en el recinto de Villaverde, rebautizado como Macondo Park.

De las más de 220.000 personas que utilizaron el transporte público para disfrutar de este espectáculo, más del 85% lo hicieron a través de la estación de Villaverde Alto, en la Línea 3 de Metro, según han indicado desde el Gobierno regional

Así, la compañía metropolitana ha registrado cerca de 192.000 entradas durante los 13 días de concierto, con una media por jornada que ronda los 15.000 usuarios. Unas cifras que muestran que alrededor del 30% de los asistentes optaron por desplazarse en Metro.

Además, cerca del 70% de los títulos de transporte sencillos adquiridos durante el evento se realizaron a través del pago con tarjeta bancaria en los tornos de acceso a Metro, una novedad implantada por la compañía metropolitana este año para agilizar la entrada de viajeros.

Por otro lado, el plan de movilidad coordinado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) establecía un servicio lanzadera de autobuses gratuito que conectaba Atocha y Villaverde Alto a la finalización del evento, operado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Esta opción fue utilizada por cerca de 35.000 usuarios a lo largo de los 13 días de evento.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que "una vez más" la red de transporte público regional ha mostrado "su capacidad para facilitar los desplazamientos de miles de madrileños y turistas en eventos de gran expectación y picos de alta demanda". En este sentido, ha recordado que Metro de Madrid transportó a más de 168.000 viajeros hasta el circuito Madring en tres días durante el Gran Premio de Fórmula 1.