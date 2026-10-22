Más Madrid asegura que profesores están "dignificando" educación pública frente a una Ayuso que va con "la cabeza gacha"

1127625.1.260.149.20261022121945 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, junto a una pancarta con lema 'Queremos dejar de atender lo urgente y empezar a atender lo importante' durante una concentración por la educación pública - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado este jueves que los profesores en huelga están "dignificando" la educación pública madrileña frente a una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tiene que salir de los actos con "la cabeza gacha".

Así lo ha afirmado tras unirse a la protesta de la comunidad educativa frente a la Cámara regional donde han llevado este jueves sus reivindicaciones en el séptimo día de huelga. "Hemos salido con todos los profesores que están defendiendo el patrimonio de todos y que todos podamos estudiar independientemente del dinero que tengan nuestros padres", ha señalado.

Bergerot ha subrayado que estos profesores están defendiendo la promesa de que el esfuerzo "vale más que el dinero", algo que asegura que le "molesta" a Ayuso, cuyo "referente" es el presidente argentino, Javier Milei, "con el que se ha reunido más veces que con los profesores".

"Y recordemos, Milei ha destrozado la universidad pública y ha venido darle la receta a Ayuso de que siga el camino de destruir lo que nos hace iguales a todos independientemente del dinero que tengan nuestras familias. Nosotros vamos a seguir apoyando a los profesores porque nos lo jugamos todo como sociedad", ha trasladado.

Además, ha cargado contra una Ayuso que "hacía bromas" sobre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no podía salir a la calle" y ahora parece que a ella "no le hace tanta gracia" ya que no pueda salir de un acto "sin que tenga que encontrarse con una manifestación".

La líder de Más Madrid ha asegurado que a Ayuso "le molestan" los profesores "que cantan", los educadores infantiles que cortan la Castellana o los jóvenes "que acampan en Sol". "Yo creo que lo que le molesta a Ayuso son los madrileños que han dicho hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, basta", ha valorado.

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea y 'número uno' de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha salido también a las puertas de la Cámara para pedirle a los ciudadanos que "no bajen los brazos" y peleen por lo suyo frente a un Gobierno autonómico que "desguaza lo mejor que se ha hecho, que es el sistema público".

"Vemos a la liebre de la Puerta del Sol escondiéndose en un coche oficial para no hacer frente", ha afirmado, además de censurar el "desprecio sistemático" que realiza hacia los profesores.