Más Madrid critica que Ayuso busque que "los buitres se forren" y Comunidad les acusa de "defender solo a los okupas"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha criticado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solo busca que "los buitres se forren y que las Maricarmen tengan que salir de casa", mientras que la Comunidad les ha acusado de no hacer nada por la vivienda y solo "defender a los okupas".

El debate ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, donde el parlamentario ha reprochado que mientras toda España estaba "conmovida" por el desahucio de la anciana de su vivienda de Retiro, Ayuso estaba "aplaudiendo" a los fondos buitre y "dándole las gracias por joderle la vida a los madrileños".

"Llevan ustedes desde ayer por la noche diciendo que no hay que politizar lo de Maricarmen. La verdad es que me deja atónito, yo no les entiendo, yo no sé ustedes para qué se metieron en política", ha defendido Martínez Abarca, quien ha asegurado que él se metió para "defender la sanidad de todos, la educación y que todos los madrileños pudieran tener una vivienda".

Frente a ello, ha valorado que Díaz Ayuso se metió en política para vivir "de puta madre". "Nosotros nos metimos en política para que no haya nadie que viva de puta pena. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros", ha expresado.

"Lo que han hecho estas dos semanas, insultando, acosando, mintiendo sobre Maricarmen para proteger a los buitres, es una puñetera vergüenza", ha valorado el diputada de Más Madrid, quien ha cargado contra su "falta de humanidad" y ha indicado que el Pleno de este jueves "no tiene sentido".

Frente a ello, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha criticado que Martínez Abarca no entienda "el concepto de respeto" y que no quiera que se hable de los servicios públicos regionales.

"Claro, ahí sale el tema de la vivienda y usted como es un gran tenedor y un multipropietario", ha censurado, a lo que el diputado le ha agradecido que le reproche que haga política "contra sus intereses" pero a favor de sus principios.

Albert ha insistido en que el Gobierno de la nación no ha hecho nada por la vivienda en ocho año mientras solo defiende al presidente, Pedro Sánchez. Considera que la izquierda solo defiende "a los okupas" y ha subrayado que "el único que ha hecho vivienda" es el consejero Jorge Rodrigo.