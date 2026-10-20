Más Madrid dice que Ayuso puede cambiar oficinas "donde quiera", pero que no podrá "silenciar" el "descontento social"

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá cambiar las oficinas "donde quiera", pero que no podrá "silenciar" el descontento social".

"Ayuso lleva semanas intentando desalojar la acampada por Mari Carmen y al final la que se va a acabar yendo de la Puerta del Sol es ella", ha planteado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Ejecutivo regional busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta del Sol, donde se encuentra la acampada por la vivienda y tras la sucesión de concentraciones "violentas".

En cambio, Bergerot entiende que no le gusten "las vistas de Sol", pero entiende que aunque quiera "dejar de ver las protestas" no va a poder dejar de escucharlas "como se está viendo con la huelga de Educación que no va a parar hasta que se siente a negociar".

"Puede cambiar sus oficinas a donde quiera, pero lo que no va a poder es silenciar el descontento social por sus políticas de vivienda a favor de los fondos buitre y por el maltrato sistemático a la Educación pública", ha planteado.

Por último, le ha recomendado que si se va "a otro ático" lo haga "todo legal". "Encima le vamos a acabar pagando el abogado", ha rematado la portavoz del partido líder de la oposición en la Cámara de Vallecas.