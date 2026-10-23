Más Madrid dice que se sacó de contexto la alusión de su diputada a la "vía francesa" y la quema de la Casa de Correos

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que se sacó de contexto la alusión este jueves de su diputada Jimena González a la "vía francesa" y la quema de la Real Casa de Correos.

Lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en una convocatoria de prensa sobre pisos turísticos junto a su homóloga del Ayuntamiento, Rita Maestre, y el 'número 1' por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado.

"Además de esa desorientación que tinene y ese nerviosismo, han han sacado de contexto unas palabras ir en el pleno dichas por Jimena González. Y esto lo hace el PP porque quiere criminalizar las protestas que hay en todas las calles y las plazas de Madrid", ha planteado.

Los 'populares' anunciaron ayer que denunciará ante la Policía Nacional por esta intervención en la que González cuestionaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si prefiere "la vía francesa" a la acampada "pacífica" de la Puerta del Sol por la vivienda y que "la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego". Lo hacía en el contexto de una intervención en la que reivindicaba la importancia del derecho a la huelga y la manifestación.

En esta clave, Bergerot este viernes ha afirmado que "no tiene explicación" esta denuncia y que lo que busca el PP es "tapar" que no se han sentado después de seis meses con las educadoras ingantiles a negociar o que las "profesoras están llenando de dignidad las calles de Madrid en defensa de la educación púbica madrileña".

La intervención de González suscitó la respuesta del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, quien pidió a la parlamentaria regionalista que retirara las palabras que "son en extremo graves".

"En la Junta de Portavoces hice un llamamiento a que, bajo ningún concepto de nuestras palabras, se puede interpretar que incitamos a la violencia, porque es lo peor que puede hacer un político", lamentó Enrique Ossorio. Sostuvo que las expresiones de González puede considerarse que incitan en su apelación a los disturbios en Francia y a "quemar la Puerta del Sol". Se analizará si pudo cometer una falta.

Tras ser preguntada por si quería retirar del Diario de Sesiones esta frase, González ha insistido en que ella defiende el derecho constitucional a la huelga.