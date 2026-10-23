Más Madrid exige a Almeida que duplique inspectores urbanísticos y revise anuncios ilegales de alquiler de temporada

El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, y la protavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, atienden a los medi - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que duplique el cuerpo de inspectores urbanísticos y que en el plazo de un mes revise los anuncos ilegales de alquileres de temporada, que ha cifrado en 6.523 citando al Ministerio de Consumo. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación junto a su homóloga en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el 'número 1' del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado. Este mismo viernes el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy ha exigido a dos platformas que publicitan viviendas de uso turístico que reitrasen anuncios fraudulentos --6.523 en la capital-- tras aprobarse los decretos de vivienda en la Comisión Permanente del Congreso.

La convocatoria ha tenido lugar en el número 4 de la calle Mancebos donde, ha indicado Maestre, se está produciendo un "enorme fraude de ley", porque en el edificio durante los 8 años de Mandato de Almeida "han operado 32 pisos turísticos ilegales".

"Tenían órdenes de cierre que Almeida puso, pero después no se preocupó de perseguir y, por tanto, operaron, repito, durante ocho años en un completo fraude de ley", ha lanzado. Estos dueños cambiaron en busca de "la siguiente escapatoria" para utilizar los inmuebles como "negocios" y operan actualmente como alquileres de temporada. Algo que desde hace dos semanas "viola" los reales decretos.

Ante ello ha insistido en la responsabilidad de Almeida. "Tiene un mes para revisar de oficio esos alquileres de temporada y para comprobar si efectivamente cumplen las condiciones o si son otro fraude de ley y, por tanto, tiene que cerrarlos de forma inmediata", ha insistido la portavoz municipal.

Maestre ha puesto en el foco que Almeida "redujo a la mitad" al llegar al Gobierno local el cuerpo de inspectores para "reducir a la mitad las inspecciones a los pisos turísticos ilegales" y que, por ello, en sus mandatos "más de 15.000 han seguido operando de forma ilegal".

Sobre los anuncios, ha destacado que tiene listados y geolocalizados todos estos alquileres de temporada y que el Ministerio le ha aportado los datos, por lo que ahora tiene que, "de oficio", revisar los contratos y "recolorcarlos de nuevo en el mercado residencial" cuando sean fraudulentos.