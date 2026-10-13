Más Madrid lanza una nueva campaña contra el "tasazo de basuras" desplegado por Almeida y anima a recurrir los recibos

Más Madrid lanza una nueva campaña contra el "tasazo de basuras" desplegada por Almeida y anima a recurrir los recibos - MÁS MADRID

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha lanzado este martes una nueva campaña contra el "tasazo de basuras" desplegado por el Gobierno del Ayuntamiento de la capital encabezado por José Luis Martínez-Almeida y ha animado a los vecinos a recurrir los recibos ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado en el que ha vuelto a poner a disposición de la ciudadanía un modelo de recurso y una guía para completar el trámite. "La ofensiva administrativa y judicial del año pasado se saldó con más de 130.000 recursos presentados por los vecinos y con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que estimó la demanda de Más Madrid y anuló la tasa", ha apuntado la formación.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, ha afirmado que la ciudad está "cada vez más sucia" y que el regidor "solo piensa en hacer caja" con un "'tasazo' injusto y con una única finalidad recaudatoria".

La campaña cuenta con una web específica, noaltasazodebasuras.masmadrid.org, en la que cualquier madrileño puede descargar un modelo de recurso y consultar las instrucciones detalladas para presentar la impugnación, con los distintos pasos del procedimiento explicados de forma sencilla. Más Madrid busca así facilitar que los vecinos defiendan sus derechos frente a una tasa que considera injusta y que, además, vuelve a encarecerse este año.

Por otra parte, Maestre ha apuntando que los madrileños siguen esperando la devolución de lo abonado en 2025 tras la anulación de la tasa de basuras del pasado año.

"El alcalde mantiene así sin devolver los 300 millones de euros recaudados el año pasado. s especialmente insultante que, con esas devoluciones pendientes, Almeida vuelva ahora a pasar el cazo y siga recaudando con una tasa que vuelve a ser una chapuza", ha apostillado.

Es por ello que la formación también ha habilitado también una recogida de firmas online para exigir al alcalde que devuelva el dinero a los madrileños afectados y ha recordado que también han recurrido la tasa de 2026.

Sobre la de este año, Maestre ha afirmado que este año los madrileños pagarán una media de 164 euros, siete euros más que en 2025 y que, además, este incremento depende del barrio porque en Santa Eugenia, en Villa de Vallecas, la subida ronda el 40 % respecto al año pasado, mientras que en Los Jerónimos, en Retiro, apenas alcanza el 0,5 %.