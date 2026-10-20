Más Madrid rechaza la visita de Milei a la capital y ve su "motosierra" un "sueño húmedo" para Abascal y Feijóo

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha rechazado la visita del presidente argentino a Madrid y ha señalado que su "motosierra" es "el sueño húmedo" del líder de Vox, Santiago Abascal, y el del PP, Alberto Núñez-Feijóo.

Así lo ha puesto de manifiesto, en declaraciones a los medios, en una concentración convocada por Argentina Soberana en la plaza de Callao, bajo el lema 'Milei no es bienvenido'. El presidente argentino arranca estos días el séptimo viaje a España desde que asumió la Presidencia, en esta ocasión para apoyar a los partidos de derecha de cara a las elecciones generales.

"Nosotros estamos hoy aquí para mostrar nuestro rechazo a la visita de Javier Milei a Madrid y mostrar todo nuestro apoyo al pueblo argentino que sufre la motosierra", ha señalado Bergerot, quien ha hecho hincapié en que el presidente es "la inspiración" para la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para Abascal, Feijóo así como "para todos esos que quieren liquidar el sistema de pensiones público y que le han declarado la guerra a la educación pública".

En este sentido, ha sostenido que "la motosierra de Milei es el sueño húmedo de Abascal y de Feijóo" y de todos "piensan que las pensiones son demasiado altas, que el salario mínimo es demasiado alto y que los ultrarricos pagan todavía demasiados impuestos".

Pero, según ha subrayado, "para desgracia" de estos políticos "tanto en Argentina como en Madrid, la gente trabajadora está organizada para seguir defendiendo lo público y además desde una forma intergeneracional".

En este sentido, respecto al acto que tiene este miércoles el presidente de Argentina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), la portavoz de Más Madrid ha puesto en valor que los alumnos hayan trasladado su "rechazado absoluto" con la convocatoria de una manifestación. En este punto, ha aprovechado para aplaudir la "huelga maravillosa" de todas las etapas educativas contra el Gobierno madrileño.

Preguntada por posibles encuentros entre el líder argentino y los dirigentes de la derecha, entre ellos con Ayuso, pero no con miembros del Gobierno central, Bergerot ha sostenido que "se han quitado las caretas y efectivamente lo que les interesa es esa internacional reaccionaria". "Son así de sectarios", ha zanjado.