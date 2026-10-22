Los médicos madrileños denuncian unos servicios mínimos "abusivos" para la huelga con paros de 72 horas hasta diciembre

Archivo - Archivo.- Manifestante porta una pancarta q durante la manifestación con motivo de la huelga de médicos - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de Médicos y Facultativos de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha denunciado este jueves unos servicios mínimos "abusivos" de cara a la huelga autonómica con paros de 72 horas de octubre a diciembre.

En un comunicado, han trasladado su desacuerdo con los servicios mínimos propuestos por la Consejería de Sanidad al considerarlos "claramente excesivos" y que "limitan el ejercicio efectivo del derecho a la huelga".

En concreto, los servicios mínimos fijados por la Consejería destacan los establecidos para el SUMMA 112 donde se fija el 100% del personal médico y titulado superior A1 que tenga obligación de prestar servicio según la planificación de cada jornada de huelga. La medida afecta a dispositivos como el centro coordinador de urgencias, las UVI móviles, los vehículos de intervención rápida y las unidades de asistencia domiciliaria, entre otros.

En los hospitales, la Administración establece como referencia los efectivos que trabajan sábados, domingos y festivos, además del personal con guardia programada. Sin embargo, añade servicios mínimos específicos para numerosas unidades, como Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos, Quirófanos, Hospital de Día, Oncología, Pediatría, Farmacia, Laboratorio y Radioterapia, entre otras.

La propuesta contempla que los servicios mínimos adicionales en los centros hospitalarios no superen el 35% del total de efectivos del personal sanitario del grupo A1 de cada gerencia. En Atención Primaria, en los centros de salud con cuatro o más médicos de Familia se establecen dos médicos de Familia y un pediatra por centro y turno, siempre que la plantilla disponga de pediatra, mientras que en los centros con menos de cuatro médicos de Familia se fija un médico de Familia y un pediatra por centro y turno, con la misma condición.

Además, se establece la presencia de un facultativo en cada Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD). En los centros de continuidad asistencial se incluye al 100% del personal facultativo que, según la planificación establecida, tenga que trabajar durante las jornadas de huelga.

MÉDICOS RESIDENTES

El Comité de Huelga también ha trasladado su disconformidad al incluir en los mínimos al personal residente en formación. Así, la propuesta establece, en el ámbito hospitalario, un 35% de los residentes con obligación de trabajar en jornada ordinaria durante cada jornada de huelga.

El porcentaje asciende al 100% de los residentes que tengan una guardia programada, incluidos los de Medicina Familiar y Comunitaria que tengan guardia en centros hospitalarios.

En Atención Primaria se fijan también servicios mínimos para los residentes según el número de profesionales en formación que coincidan en cada centro. En el Summa 112, se establece igualmente el 100% de los residentes con jornada ordinaria o guardia programada que deban prestar servicio.