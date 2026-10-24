Medio millar de efectivos de Emergencias participan en simulacro con tiroteos, explosiones e incendios en Cuatro Vientos

Archivo - Simulacro de emergencias en la Base Aérea de Cuatro Vientos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de profesionales de Emergencias de 16 comunidades autónomas y cuatro países han participado este sábado en un simulacro de catástrofes con tiroteos, explosiones e incendios en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

El simulacro ha contado con cinco acciones desarrolladas en tres escenarios diferentes y ha incluido diversas situaciones críticas como tiroteos, explosiones, persecuciones e incendios, permitiendo a los miles de asistentes --3.500 personas de público, según la organización-- comprobar cómo actúan los servicios de Emergencias ante estas situaciones críticas.

El ejercicio ha reunido a efectivos de los servicios de emergencias municipales como Samur-Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal, así como Agentes de Movilidad, así como de las Fuerzas Armadas, incluida la UME, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A ellos se ha sumado personal del Servicio de Limpieza Urgente (Selur), Samur Social, responsables de varios hospitales madrileños y equipos de emergencias de 16 comunidades autónomas (todas menos Canarias) y cuatro países europeos (Portugal, Italia, Países Bajos y Lituania).

PERSECUCIONES, ROBOS Y UN ATAQUE A UN AEROPUERTO

Durante una hora, los efectivos se han tenido que enfrentar con cinco acciones desarrolladas en tres escenarios diferentes, en los que se han producido diversas situaciones críticas protagonizadas por varios delincuentes que son perseguidos tras 'matar' a una persona y 'robar' su coche y después de 'organizar un ataque' a un aeropuerto.

En el marco de este ejercicio, han tenido lugar explosiones e incendios, para lo que se ha contado con una empresa puntera de efectos especiales, así como tiroteos, persecuciones, presencia de helicópteros del Ejército del Aire, de Guardia Civil y de Policía Nacional.

Los servicios de seguridad y emergencias participantes, tras activarse la respuesta integral ante las emergencias y catástrofes del Ayuntamiento de Madrid (el Procedimiento municipal de Incidentes Complejos --PIC--), actúan para afrontar estas situaciones críticas.

El simulacro ha continuado en varios hospitales de Madrid (La Paz, Gregorio Marañón, Clínico, Doce de Octubre, Niño Jesús y Gómez Ulla), que han proseguido el ejercicio atendiendo a las numerosas 'víctimas' provocadas en los diversos focos del simulacro y a las que han ido trasladando a los diferentes centros.

En declaraciones a los medios, Ervigio Corral, jefe del Departamento Formación e Investigación en Samur Protección Civil-Madrid, se ha mostrado satisfecho con el resultado del que ha definido como el "mejor simulacro" de Europa, aunque admite que se han detectado "agunos fallos" que ayudarán a mejorar.

"Esto fundamentalmente es un laboratorio de formación y un laboratorio de coordinación. Cada uno de estos ejercicios que han visto supone un test excepcional para cada uno de los cuerpos", ha resaltado para poner como ejemplo que los GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional "nunca habían hecho una maniobra de estas en un campo abierto" o el Samur con "un grupo de niños" como el del simulacro.

"También es encomiable el hecho de que seis hospitales de Madrid hoy han probado sus planes de catástrofes. Nadie de estos hospitales nunca ha recibido ocho pacientes de golpe en su túnel, mientras siguen trabajando con pacientes reales", ha subrayado Ervigio Corral, que ha remarcado que la coordinación "ha sido excepcional".

El objetivo del ejercicio ha sido seguir instruyendo a los servicios de emergencias y de seguridad que han intervenido ante esta hipotética situación crítica en una gran ciudad como Madrid, así como la divulgación de su trabajo y su respuesta ante estas situaciones entre la población en general.

TODOS LOS DETALLES, EN PANTALLAS GIGANTES

Para ello, el público ha podido seguir los detalles en dos pantallas gigantes que han incluido planos cercanos de las intervenciones gracias a las cámaras corporales que han portado diversos intervinientes.

Entre ellos, unos padres con su hijo que acudían por primera vez a un simulacro de este tipo. En declaraciones a Europa Press Televisión, han destacado que ha sido "muy emocionante" y "muy interesante" ver cómo trabajan estos profesionales, con simulaciones "muy realistas" y el "factor sorpresa". "Lo recomendamos mucho", han dicho los progenitores ante un hijo "muy emocionado" ante las explosiones.

Para Carmen Camacho Leis, subdirectora general de Samur-Protección Civil, este tipo de ejercicios "son fundamentales para que cuando después llega un caso real" se pueda afrontar "de una manera ordenada". "Aunque parece que al principio hay un caos, la realidad es que hay detrás de todo esto un gran trabajo por parte de todos de coordinarnos, de que nuestros procedimientos internos de cada uno de los servicios se pongan en práctica y enlacen con el resto", ha remarcado.

El acto ha contado con la presencia de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. Desde el Ayuntamiento han destacado que se trata del simulacro más potente de los más de 30 que realizan los servicios esenciales municipales cada año para asegurar su preparación ante diferentes sucesos y mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos y servicios.

Con este ejercicio se pone fin a las XXVII Jornadas Municipales de Catástrofes que se han desarrollado en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CIFSE). Organizadas por SAMUR-Protección Civil, han contado con mesas científicas de nivel y la participación de ponentes de diferentes servicios de emergencias de Europa.