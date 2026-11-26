Metro entrega a la Fundación Alberto Contador más de 110 bicicletas rescatadas de objetos perdidos y donadas - EUROPA PRESS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha hecho entrega este jueves a la Fundación Alberto Contador de más de 110 bicicletas rescatadas de la oficina de objetos perdidos de Metro o donadas por personal de la compañía.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha formalizado la donación en un acto junto al deportista y presidente de esta entidad sin ánimo de lucro en el depósito de Canillejas del suburbano madrileño. En concreto, la iniciativa 'Bicis para la vida' permite recuperar bicicletas en desuso y convertirlas en una alternativa de transporte para personas con dificultades económicas y sociales.

Las más de 110 bicicletas proceden de la oficina de objetos perdidos de Metro, donde han permanecido durante el periodo legal de custodia de dos años sin que sus propietarios las hayan reclamado, así como de donaciones del propio personal de la compañía metropolitana.

"Lo que hacemos con Metro de Madrid es recuperar todas esas bicicletas que están abandonadas después de dos años en depósito, y también con las donaciones de nuestros trabajadores, para convertirlas en un elemento de movilidad e integración social al servicio de esas personas que menos tienen", ha subrayado el consejero.

Así, García Gómez ha subrayado que, de la mano de la Fundación Alberto Contador, esta iniciativa permite "poner ilusión en esos niños que no tienen bici" y posibilitar a quienes necesitan desplazarse hacia su trabajo, "hacia una oportunidad de vida", "una bici que es reparada, que es reacondicionada y que da ese momento de satisfacción en la vida".

Los mecánicos de la fundación se encargarán de revisarlas, repararlas y acondicionarlos en sus instalaciones, con la colaboración de empleados de la compañía metropolitana, que también participarán en otras jornadas de voluntariado vinculadas al proyecto.

De este modo, la medida contribuye, por un lado, a mejorar la empleabilidad y la integración y, por otro, facilita el acceso a un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente, económico y accesible.

Tambieén incluye la organización de talleres de mecánica básica dirigidos a niños y adultos, donde los participantes podrán adquirir conocimientos sobre el mantenimiento y la reparación de bicicletas.

Esta acción se enmarca en Línea Social, el programa de Metro de Madrid que pone los recursos y capacidades de la compañía al servicio de las necesidades de la ciudadanía, para favorecer la economía circular, el desarrollo, la integración y el bienestar.

Metro mantiene 57 colaboraciones con asociaciones de todo tipo y destina un millón de euros de su presupuesto a iniciativas de contenido social."Lo hace cediendo espacios publicitarios, colaborando con ONGs, promoviendo cualquier tipo de actividad de integración social y este es el vivo ejemplo de lo bueno que puede hacer esta compañía", ha destacado el consejero.

García Gómez ha destacado la labor de Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), y su compromiso con iniciativas "en beneficio de la integración social".

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Por su lado, el deportista ha subrayado para la fundación es "muy importante" dar esa "segunda oportunidad" a las bicicletas tanto para niños, con proyectos como el enfocado a los pacientes del Hospital Niño Jesús, como para ayudar a los desplazamientos. "Elegimos muy bien realmente dónde donarlas para que sean utilizadas y aprovechadas de la mejor manera posible", ha remarcado.

El ciclista también ha remarcado que la fundación colabora con una asociación de discapacitados de Pinto para poner las bicicletas a punto y que tengas esa segunda vida.