Miles de personas abarrotan el centro de Madrid por la Fiesta de la Trashumancia: "Parece mentira ver las ovejas aquí"

Rebaños de ovejas atraviesan el centro de Madrid durante la 33ª edición de la Fiesta del Pastor y de la Trashumancia, a 25 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este domingo la calle Mayor de Madrid para disfrutar de la 33ª edición de la Fiesta de la Trashumancia, protagonizada por un rebaño de 1.250 ovejas y 160 cabras que han tomado el centro de la capital: "Ver a las ovejas pasar por aquí en mitad del centro parece mentira", ha comentado una de las asistentes.

Alrededor de las 12 horas, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha dado la bienvenida en la plaza de la Villa a los pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos que recoge la Concordia de 1418 entre los Hombres y Mujeres Buenos de la Mesta y los procuradores del Concejo de la Villa.

Allí, una vez leída la Concordia, el delegado ha recibido de manera simbólica los '50 maravedís al millar', precio que debían pagar los pastores a las autoridades por hacer uso de los caminos ganaderos y cruzar sus términos. La fiesta ha contado además con grupos vestidos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales.

El rebaño trashumante ha estado integrado por 1.250 ovejas de las razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, así como por 160 cabras guisanderas y de Guadarrama, que han sido guiadas por los miembros de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

"EL MUNDO RURAL SIGUE EXISTIENDO Y PIDE SU SITIO"

También por millares se contaban los curiosos que se han acercado a disfrutar de este acontecimiento. Una de ellas, Elena, ha explicado en declaraciones a Europa Press que solía convivir con la ganadería durante su infancia, en un pueblo de Cáceres (Extremadura). "Verlo aquí rodeado de edificios y con todo el tráfico cortado choca muchísimo. El mundo rural sigue existiendo y pide su sitio", ha asegurado.

Por su parte, Jorge, procedente de Argentina y de visita en la capital con su familia, ha relatado que se ha encontrado con esta Fiesta "de casualidad" mientras paseaba con sus hijos cerca del Palacio Real. "Están alucinando, la verdad, no habían visto tantas ovejas juntas en su vida y menos en mitad de una gran ciudad", ha reconocido.

Finalmente, Andrés, estudiante de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha explicado que ha acudido porque le llamaba la atención ver "cómo manejaban al rebaño con tanto ruido y edificios". "Pero qué va, los pastores los tienen súper controlados y las ovejas van a lo suyo, van tranquilísimas", ha puesto en valor.

UNA EDICIÓN MARCADA POR LA ACAMPADA DE SOL

Debido a la acampada instalada en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de vivienda, el itinerario de la Fiesta se ha visto modificado este año, contemplando paradas en la Casa de Campo, Puente del Rey, cuesta de la Vega, calle Duque de Nájera, calle Mayor, plaza de la Villa, calle Toledo, plaza de la Cebada, carrera de San Francisco, Bailén y regreso por la calle Mayor, cuesta de la Vega y Puente del Rey hasta la entrada de nuevo en la Casa de Campo.

Al respecto, Carabante ha lamentado en declaraciones a los medios que el asentamiento influya en "el devenir del día a día" de la ciudad y que "los madrileños no hayan podido disfrutar del paso de las ovejas por la Puerta del Sol", aunque ha subrayado que "lo importante es que la tradición se siga manteniendo" gracias a que el Gobierno municipal ha sido "capaz de buscar una alternativa".

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha criticado en un evento en Arganda del Rey que "un acto tan importante como la trashumancia", declarado recientemente Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ejecutivo autonómico, "se tenga que ver también afectado por esa ocupación". "Es una más de la distopía que nos está llevando este Gobierno", ha insistido.

LA TRASHUMANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Tras un verano marcado por el incendio más grave de la historia de la Comunidad de Madrid, ocurrido en la Sierra Oeste, los ganaderos trashumantes María Rodríguez y Santiago León han reivindicado la importancia de esta actividad para la prevención de estos desastres naturales.

"Debéis empezar a ser conscientes de que nosotros, aparte de ser los jardineros del campo, transformamos con nuestros rebaños lo que la naturaleza pare y cría cada primavera para que en verano no haya yesca. Entonces hay que apostar por la trashumancia y por lo extensivo porque de ello depende nuestro futuro", ha aseverado León.

En este sentido, el consejero Novillo ha recalcado que "los incendios se apagan en verano, pero se previenen en esta época" y ha explicado que la ganadería extensiva es "uno de los pilares" en los que se apoya el Gobierno regional respecto a esta materia.

"De nada sirve esa prevención que hacíamos de cortafuegos si no entramos en el interior de los montes, ahí es donde la Consejería se va a centrar durante los próximos años", ha asegurado.