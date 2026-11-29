La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha advertido este domingo de que su formación estará "muy vigilante contando hasta el último voto" durante la jornada electoral del 29 de noviembre.

La dirigente ha realizado estas declaraciones tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral Yvonne Blake de Fuenlabrada, su ciudad, ha informado Vox en un comunicado.

Desde allí, Pérez Moñino ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de las elecciones y velan para que la jornada transcurra sin incidentes.

Asimismo, ha lanzado un mensaje a los españoles ante una cita que ha calificado de "muy importante" y que representa una oportunidad decisiva para el futuro del país.

La dirigente de VOX también ha animado a los abstencionistas a acudir a sus colegios electorales para comprobar que nadie ha votado en su nombre. "Ya sabemos que Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa", ha afirmado.

Pérez Moñino ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento especial a los trabajadores de Madrid y del conjunto de España para que participen en las elecciones. "Quiero animar a todos los trabajadores de Madrid, a todos los trabajadores de España a que acudan a las urnas para recuperar la prosperidad, la libertad y la seguridad que entre unos y otros nos han arrebatado", ha señalado.

Preguntada por las previsiones de participación y la posibilidad de que se registre una cifra récord, la portavoz madrileña ha celebrado que los españoles acudan masivamente a votar. "Desde Vox hemos animado desde el primer momento a que los españoles acudan masivamente a las urnas porque es la única manera de pasar por las trampas que intente poner el Gobierno de España", ha manifestado.

La dirigente ha asegurado que espera que la jornada electoral sea "muy interesante" y ha expresado su deseo de poder celebrar esta noche los resultados "con mucha alegría con los españoles".

Tras una intensa campaña electoral recorriendo distintos rincones de España, Pérez Moñino ha explicado que dedicará parte del día a estar con su familia. "Les he echado mucho de menos en esta campaña electoral y necesito estar con ellos y ellos necesitan estar conmigo", ha concluido.