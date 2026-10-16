Movimiento estudiantil pide dimisión de Martín y Goyache si no hay "consecuencias" por la "agresión" policial en UCM

b18b2e171fee7f9a281e07b502eb1aa4.jpg - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento estudiantil ha reclamado este viernes la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, si no hay consecuencias por lo que han tildado como una "agresión" por parte de la Policía Nacional en las cargas que se registraron en el Campus de Ciudad Universitaria el pasado miércoles durante el primer día de huelga educativa en la región.

Así lo han indicado en una rueda de prensa en los jardines del Rectorado de la UCM las portavoces estudiantiles Emma García, de UCM x la Pública, Nekane Medrano, de Frente de Estudiantes, y Matilde Gómez, de Organización Estudiantil Socialista, acompañadas de Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Según han apuntado, las cargas policiales del miércoles, que se saldaron con diez heridos (dos de ellos graves) y cinco detenidos, "no fue una intervención policial desmedida o desproporcionada" sino "una agresión injustificada" a un piquete informativo de trabajadoras y estudiantes "que estaban ejerciendo su derecho fundamental a la huelga y el paro académico".

En este sentido, han responsabilizado al delegado del Gobierno, bien por dar la orden directamente o bien por "no tener el control" del dispositivo, y al rector de la UCM, quien debe autorizar la entrada de la Policía al campus universitario. En esta línea, han remarcado que se deben dar las explicaciones oportunas, se asuman responsabilidades y haya una "reparación", con la liberación sin cargos de los arrestados.

"Rechazamos categóricamente la excusa esgrimida tanto por la Policía como por la UCM de que los espacios entre las facultades de ciudad universitaria no tienen la consideración de campus", ha apuntado Emma García, de UCM x la Pública. En esta línea, las portavoces han denunciado el "incremento" de la represión policial contra movimientos en defensa de los derechos sociales.

El movimiento estudiantil se ha concentrado además en la plaza de las ciencias del campus de Ciudad Universitaria este mismo viernes para protestar por lo sucedido. De forma paralela, a iniciativa de trabajadores de la UCM, se ha convocado una reunión en la sede del Rectorado con presencia de la dirección universitaria, Delegación del Gobierno y personal de la universidad.