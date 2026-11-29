Accidente en el distrito de Latina - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 34 años ha fallecido este domingo tras colisionar la moto en la que circulaba con un turismo en el cruce de la calle Alhambra con Concejal Francisco José Jiménez, en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.

En el accidente ha resultado herida también una mujer de 35 años que viajaba como acompañante en la motocicleta. La mujer ha sufrido un traumatismo torácico y, tras ser estabilizada por los sanitarios, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre.

Por su parte, el motorista ha entrado en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del impacto. Los equipos de Samur-PC han practicado maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, pero finalmente han confirmado su fallecimiento.

La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, entre ellas en qué fase se encontraban los semáforos que regulan el cruce.