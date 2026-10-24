Muere un motorista de unos 45 años en un accidente en la M-50 en Alcorcón

Accidente de motocicleta en Alcorcón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 45 años ha muerto la mañana de este sábado en un accidente de tráfico registrado a la altura del kilómetro 61 de la M-50, dentro del término municipal de Alcorcón.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 06.35 horas en la vía de servicio a la altura del citado punto kilométrico, anillo exterior, han indicado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia del accidente, el conductor y único ocupante de la motocicleta ha sufrido politraumatismos. Sanitarios del Summa-112 personados en el lugar han confirmado a su llegada al lugar que ya se encontraba fallecido.

Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.