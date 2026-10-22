Otros 2,1 kilómetros del tercer carril de la M-607 abrirán al tráfico en la primera quincena de noviembre

Reunión de avances para las obras del tercer carril de la M-607 - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha avanzado que la Comunidad de Madrid tiene intención de reabrir al tráfico un tramo de 2,1 kilómetros del tercer carril de la M-607 durante la primera quincena de noviembre, a los que se sumará una nueva apertura en diciembre, siempre condicionadas a la climatología y al desarrollo de los trabajos.

El alcalde de la localidad, Carlos Blázquez, ha mantenido un encuentro con la Directora General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Natalia Quintana Serrano, y los técnicos responsables de la planificación y ejecución de las obras con el objetivo de realizar un seguimiento de los trabajos, analizar su evolución y coordinar las próximas actuaciones previstas.

En un comunicado, desde el Gobierno local se ha indicado que, según la planificación trasladada por los responsables técnicos, en la primera quincena de noviembre está prevista la puesta en servicio de 2.100 metros adicionales de calzada, distribuidos en 1.700 metros en sentido Colmenar Viejo y otros 400 metros en sentido Madrid.

Asimismo, durante el mes de diciembre se pretende la habilitación de un nuevo tramo de 1.200 metros, que permitirá seguir avanzando progresivamente en la mejora de la capacidad de la carretera.

En cualquier caso, la Comunidad ha trasladado al Consistorio que plazos están condicionados por la evolución de los trabajos y, especialmente, por las circunstancias meteorológicas propias de los meses de otoño e invierno.

De forma paralela, desde el Ejecutivo autonómico se ha explicado al Gobierno local que algunos de los trabajos necesarios para culminar esta obra no podrán ejecutarse exclusivamente durante la noche ni sin afectar temporalmente a la circulación.

Así, durante determinadas operaciones será necesario establecer desvíos provisionales del tráfico por el interior de Tres Cantos en sentido Colmenar Viejo, al no existir alternativas técnicamente viables que permitan mantener la circulación habitual mientras se ejecutan estos trabajos. Estas afecciones se comunicarán con antelación en la medida de lo posible, para facilitar la planificación de los desplazamientos.

El tercer carril de la M-607, una de las iniciativas más relevantes en materia de movilidad para Colmenar Viejo y el conjunto de la zona norte de Madrid, permitirá mejorar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y modernizar una infraestructura fundamental para las comunicaciones del municipio.

El regidor de Colmenar ha trasladado el agradecimiento a la Comunidad de Madrid por su "compromiso con una infraestructura "esencial para el presente y el futuro" del municipio. "Somos plenamente conscientes de las molestias que estas obras están ocasionando a miles de vecinos que utilizan diariamente la M-607 para acudir a sus puestos de trabajo o realizar sus desplazamientos habituales. Entendemos su preocupación y compartimos las dificultades que están viviendo, pero también debemos ser conscientes de la enorme magnitud y complejidad de esta actuación", ha señalado el primer edil.

En esta línea, ha recordado que se trata de una inversión de casi 38 millones de euros de la Comunidad de Madrid para transformar una de las principales vías de comunicación de Colmenar Viejo. "Una obra que no se hace para unos meses ni para unos años, sino que quedará al servicio de nuestros vecinos durante las próximas décadas", ha remarcado.

Desde el Ayuntamiento, ha explicado, se está realizando un seguimiento constante de las obras, trabajando directamente con la Dirección General de Carreteras para conocer los avances, trasladar las inquietudes de nuestros vecinos y procurar que las afecciones sean las menos posibles.

Al hilo, el Gobierno local ha recomendado priorizar el uso del transporte público, especialmente el servicio de Cercanías, como alternativa para reducir el número de vehículos que circulan diariamente por la M-607 y contribuir a descongestionar el tráfico durante la ejecución de las obras.

Asimismo, ha insistido en la importancia de extremar la precaución durante la circulación por los tramos afectados por las obras y ha recordado que es obligatorio reducir y adaptar la velocidad al límite de 60 km/h establecido en los tramos de obra señalizados con marcas viales amarillas, respetando en todo momento las indicaciones de seguridad y la señalización provisional.

En este marco, además, el alcalde ha solicitado a Renfe Cercanías "el cumplimiento de los horarios y la mejora de la regularidad del servicio ferroviario", al tiempo que mantiene un contacto permanente con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para estudiar "nuevas alternativas y mejoras en las conexiones de transporte público que faciliten los desplazamientos de los colmenareños".

"Pido a nuestros vecinos un esfuerzo de paciencia y responsabilidad. Sabemos que es una obra incómoda, pero también que es absolutamente necesaria. La ampliación del tercer carril supondrá un antes y un después para la movilidad de Colmenar Viejo. Estamos convencidos de que el resultado compensará las molestias que hoy estamos soportando y permitirá disponer de una carretera más moderna, segura y preparada para las necesidades de las próximas décadas", ha zanjado.