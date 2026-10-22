Padres y familias del alumnado madrileño trasladan su apoyo a la huelga educativa: "Su lucha es nuestra lucha"

Archivo.- Personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 Asociaciones de Madres y Padres y Asociaciones de Familias del Alumnado de la escuela pública de la Comunidad de Madrid han suscrito un manifiesto de apoyo "firme y decidido" a la huelga educativa en la región en defensa de la educación pública y han llamado a secundar las manifestaciones convocadas por el profesorado madrileño en defensa de la educación pública y mejoras laborales.

"Su lucha es nuestra lucha", remarcan en un manifiesto en el que subrayan que la educación de sus hijos y familiares depende en gran medida del "compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario" de sus docentes, con "dificultades" en su día a día para el ejercicio de su profesión "en unas aulas cada vez más exigentes, con ratios excesivas, falta de recursos, sobrecarga burocrática y una atención a la diversidad que demasiadas veces descansa sobre la voluntad y el esfuerzo personal del profesorado".

"Cuando nuestras profesoras y profesores reclaman menos alumnas y alumnos por aula, están defendiendo una enseñanza más cercana y personalizada. Cuando exigen reducir sus horas lectivas y su carga burocrática, están reclamando tiempo para preparar las clases, coordinarse, atender a las familias y acompañar adecuadamente a cada estudiante. Cuando piden más personal de orientación, especialistas de apoyo y recursos para la inclusión, están defendiendo el derecho de todos los niños y niñas a recibir la atención que necesitan, con independencia de sus circunstancias", han alegado.

En esta línea, se han sumado también a sus demandas de mejora salarial, recuperación del poder adquisitivo, estabilidad de las plantillas y reconocimiento de su trabajo. "Porque no puede haber una educación pública de calidad sin unas condiciones laborales dignas para quienes la hacen posible cada día", han resaltado.

Igualmente, han exigido colegios e institutos públicos "seguros, bien equipados y adecuadamente climatizados, sin barracones ni obras interminables", y con recursos suficientes para atender las necesidades educativas y sociales de todo el alumnado. "Queremos una escuela pública inclusiva, libre de segregación y capaz de garantizar una verdadera igualdad de oportunidades. No estamos hablando de privilegios laborales. Estamos hablando del presente y del futuro de nuestras hijas y nuestros hijos", han subrayado.

DIÁLOGO Y SOLUCIONES

En este contexto, han calificado como "especialmente grave e irresponsable" que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso se haya centrado en "desacreditar" la huelga en lugar de escuchar las reivindicaciones del profesorado, así como en "cuestionar su legitimidad y rechazar una negociación real" con sus convocantes.

Así, ven "inaceptables" las declaraciones de Ayuso "presentando a los docentes movilizados como personas violentas o movidas por intereses partidistas" y tildan de "especialmente inadmisible" que el Gobierno regional pretenda presentar esta huelga "como una maniobra política vinculada a las elecciones generales" del próximo 29 de noviembre.

Tras recordar que la huelga fue acordada y anunciada públicamente el pasado 24 de junio, mucho antes del adelanto electoral, han remarcado que no es "una protesta improvisada por intereses electorales", sino "la expresión de un malestar profundo y prolongado, al que el Gobierno regional ha tenido tiempo de responder con diálogo y soluciones".

"Intentar desacreditarla atribuyéndole motivaciones partidistas no solo supone una falta de respeto al profesorado movilizado, sino también una manera de eludir la responsabilidad política de atender sus legítimas demandas. El profesorado merece respeto, no descalificaciones. Merece propuestas, no propaganda. Merece negociación, no desprecio", han subrayado.

De esta forma, ven "intolerabl"e que quienes tienen la responsabilidad de garantizar una educación pública de calidad respondan de esta manera, cuando "gobernar la educación exige escuchar a toda la comunidad educativa, reconocer los problemas y comprometer los recursos necesarios para resolverlos".

En este contexto, exigen al Gobierno regional "la apertura inmediata de una negociación efectiva con los representantes del profesorado, con compromisos concretos, plazos y financiación suficiente", que deje de desacreditar a quienes "ejercen legítimamente su derecho a la huelga" y que sitúe, "de una vez, la defensa de la escuela pública entre sus prioridades".

En este marco, desde las AMPAS y AFAS firmantes se ha llamado a todas las familias de la escuela pública madrileña a "mostrar activamente su solidaridad" con el profesorado, a participar en las movilizaciones y a hacer visible que es una lucha compartida.

"Defender al profesorado es defender a nuestro alumnado. Porque sus condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de nuestras hijas y nuestros hijos. Porque la educación pública no se sostiene solo con palabras: necesita inversión, compromiso y respeto", han zanjado.