Archivo - Un coche cubierto de nieve y una máquina quitanieves en la carretera de acceso al Puerto de Navacerrada, a 19 de enero de 2023, en Navacerrada, Madrid. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Actuación ante Nevadas en Carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid contrará este año con un nuevo código de cinco colores para advertir de los niveles de riesgo, al tiempo que reserva casi 230 máquinas quitanieves, 2,1 millones de litros de salmuera y cerca de 28.000 toneladas de fundentes de sal para actuar en caso de nevadas en las vías madrileñas.

Una de las principales novedades de este plan, coordinado este miércoles en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Madrid con los principales organismos involucrados --incluida la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)--, es precisamente la puesta en marcha de una nueva escala de colores para advertir sobre el riesgo en carreteras.

Así, se pasará de la escala anterior, compuesta por cuatro colores --verde, amarillo, rojo y negro-- a una de cinco tonos igual que la de los avisos meteorológicos de la Aemet. Se trata, por tanto de aviso de nivel blanco, amarillo, naranja, rojo y negro, ordenados de menor a mayor peligrosidad.

A partir de la activación del nivel naranja quedará prohibido circular por el carril izquierdo, mientras que el nivel negro supondrá el corte total de la vía.

En la reunión, presidida por la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, también se ha especificado que el dispositivo contará con 229 máquinas quitanieves, cerca de 2,1 millones de litros de salmuera distribuidos en 27 plantas, alrededor de 28.000 toneladas de fundentes de sal y 92 estaciones meteorológicas fijas.

También se contemplan 29.739 plazas de aparcamiento obligatorio para camiones y más de un centenar de puntos de control para establecer restricciones a la circulación, según ha explicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la reunión han participado representantes de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las direcciones generales de Tráfico y Carreteras, la Aemet, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los servicios de emergencias del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid.

El plan pretende garantizar la circulación y reducir al mínimo tanto los tramos sometidos a restricciones como la duración de las retenciones, mediante una mayor coordinación entre los organismos. En la sesión también se han presentado los informes de la campaña anterior, "bastante buena" a pesar de las numerosas nevadas.

PUNTOS SENSIBLES Y RESTRICCIONES EN LA SIERRA

Entre los medios previstos figuran también aspersores automáticos de fundentes para actuar en zonas especialmente sensibles en las que las quitanieves tienen dificultades de acceso. Es el caso de la entrada del carril Bus-VAO de la A-6, en Las Rozas; y de los accesos al túnel de Somosierra.

La Guardia Civil de Tráfico dispondrá de vehículos especialmente acondicionados para intervenir ante nevadas intensas o heladas en los cerca de 900 kilómetros de carreteras estatales que discurren por la región. El operativo contempla asimismo la colaboración de la UME cuando una situación extrema desborde la capacidad de los servicios ordinarios.

El protocolo identifica como puntos potencialmente sensibles los tramos situados por encima de los 1.000 metros de altitud, entre ellos el puerto de Somosierra, en la A-1; y el de Guadarrama o Alto del León, en la N-VI. También prestará especial atención a los accesos a Madrid, los anillos de circunvalación, las radiales y las conexiones con el aeropuerto y las estaciones de ferrocarril.

Además, se volverán a activar durante los fines de semana y festivos las medidas de control de acceso a la Sierra para evitar aglomeraciones. Como en la campaña anterior, se utilizarán paneles informativos sobre la ocupación de los aparcamientos.

TRES FASES DE ACTUACIÓN

El plan establece tres fases --alerta, preemergencia y emergencia-- vinculadas a los avisos meteorológicos de la Aemet, que proporcionan información con hasta 60 horas de antelación.

La fase de alerta se activará ante avisos por nevadas de nivel naranja o rojo en el ámbito territorial correspondiente, o ante un aviso amarillo en el área Metropolitana-Henares. Su declaración supondrá la puesta en funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa de la Delegación del Gobierno.

La preemergencia comenzará cuando empiece a nevar y las previsiones aconsejen desplegar quitanieves y esparcidores de sal, así como adoptar medidas sobre la circulación de camiones y autobuses. En esta fase podrán establecerse restricciones, como la obligación de utilizar cadenas, y controles de la Guardia Civil, además de movilizar grúas para retirar vehículos inmovilizados.

Por último, la fase de emergencia se declarará cuando la nieve, el hielo u otras circunstancias provoquen el corte de una carretera y sea necesario atender a personas que hayan quedado bloqueadas y no puedan continuar el viaje por sus propios medios.