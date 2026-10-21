El Plan Mi Primera Vivienda sumará doce entidades financieras adheridas y el Plan Alquila movilizará pisos vacíos

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ampliará de nueve a doce las entidades financieras adheridas al programa Mi Primera Vivienda, creará 3.000 viviendas del Plan Vive Solución Joven y de la Agencia de Vivienda Social (AVS) e incorporará vivienda deshabitada al Plan Alquila con el objetivo de seguir incrementando la oferta en la región.

En cuanto al programa Mi Primera Vivienda, que cuenta con una dotación de 25 millones de euros en 2026 y está dirigido a personas que, aun siendo solventes, no disponen de ahorros suficientes para adquirir una casa en propiedad, sumará tres nuevas entidades financieras adheridas.

Así, serán Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se sumarán a CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

Conforme a los requisitos establecidos, la financiación puede alcanzar el 100% para quienes no hayan cumplido los 40 años, el 95% en el tramo de 40 a 45 y el 90% entre los 45 y los 50.

La normativa fija el límite general de edad en 50 años y permite acogerse sin esta restricción a las familias con hijos menores a su cargo, así como a las numerosas y monoparentales. El precio máximo de adquisición del inmueble se establece en 425.000 euros.

NUEVAS VIVIENDAS

Por otro lado, el Gobierno autonómico prevé la construcción de 2.500 viviendas de alquiler asequible para jóvenes de menos de 35 años a través del Plan Vive Solución Joven y otras 600 para colectivos vulnerables, gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Llegarán a cinco municipios de la región.

El Plan Vive incluirá también una reserva para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, al menos 120 de los 1.000 pisos previstos en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, se destinarán a profesionales sanitarios.

Iguelmente, el Gobierno regional buscará la modernización de hasta 30.000 viviendas más en el marco del plan regional Rehabilitar Madrid, dirigido a la rehabilitación en barrios y edificios.

Dotado con presupuesto global asciende a 450 millones y comprende intervenciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación de inmuebles y barrios, incluye la convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales, con una dotación de 50 millones de euros.

Por último, está prevista la elaboración de un mapa regional de propiedades en desuso o deshabitadas para identificarlas y orientar las actuaciones destinadas a su incorporación al mercado del alquiler.

Así, se hará un diagnóstico territorial para detectar el número de viviendas --en 2020 el INE apuntaba hasta 187.000 en la región, se fomentará el contacto institucional para favorecer su incorporación al mercado y se completará la adhesión para dar seguridad al propietario.