PP de Madrid cree que Sánchez plantea un indulto al ex fiscal general para evitar que "pueda terminar cantando"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1 fila, d), y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la posibilidad a poder indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para evitar que "pueda terminar cantando".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea tras la entrevista del presidente en 'Eldiario.es' en la que no descarta un indulto al que fuera representante de la Fiscalía General.

"Tienen miedo en el Gobierno es que el fiscal general del Estado pues pueda terminar cantando. Yo creo que el presidente del gobierno tiene que estar francamente nervioso porque le quedan 51 días para pagar todos los favores que tiene que pagar", ha valorado el portavoz 'popular'.

Es por ello que considera que el presidente quiere "pervertir la acción de la Justicia" porque Sánchez es "un aspirante autócrata" que le gustaría concentrar "todos los poderes del Estado en su persona" y quiere "anular la acción de la Justicia de facto".

"Va a proceder a indultar a todas las personas a todos los delincuentes que han cometido delitos para ayudarle a él en su acción de Gobierno en conquistar, mantener y ejercer el poder como es el caso del fiscal general del estado", ha afirmado, además de recordar que García Ortiz está condenado por "atacar" a una rival política, en concreto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el ex fiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña--.