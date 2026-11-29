Archivo - (I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero Toledo; el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones en Pozuelo de Alarcón, uno de los feudos históricos del partido, con el 59,57% de los votos (34.175), un porcentaje muy similar al de 2023, cuando logró el 58,92%. Los populares aventajan a Vox en 41,88 puntos porcentuales.

Vox ha vuelto a ser la segunda fuerza con el 17,69%, aunque muy lejos de los 'populares'. En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal ha obtenido 10.151 votos, frente a los 9.196 apoyos de 2023.

La tercera posición ha sido para el PSOE que ha obtenido un 12,62% (7.241 votos) y ha perdido más de dos puntos respecto a 2023 que consiguió un 15,31% de los sufragios. Frente Amplio ha sido la cuarta fuerza con 5,71% de los votos (3.278).

El PP gobierna con mayoría absoluta en Pozuelo de Alarcón. En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, los populares obtuvieron 17 concejales, frente a los cuatro de Vox, los tres del PSOE y el edil de Somos Pozuelo.

Su alcaldesa, Paloma Tejero, ocupa el puesto número 18 en las listas del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, y queda por la mínima fuera ya que los 'populares' han alcanzado 17 escaños en la región.