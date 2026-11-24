Archivo - Una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). La protesta ha sido convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid, bajo - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha subrayado en el Pleno de Cibeles que "la defensa de las mujeres no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ninguna ideología", una reivindicación a 24 horas del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, mientras que la izquierda ha contestado con el acoso sufrido por Nevenka Fernández hace dos décadas, la acusación contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y un reproche por el uso de las mujeres como "moneda de cambio para poder gobernar".

El PP ha defendido en el Pleno una proposición --ha salido adelante con sus votos, los de Vox, concejales no adscritos y PSOE y el 'no' de Más Madrid-- para reforzar la prevención de la violencia de género desde los ámbitos educativos, dotar de medios materiales y humanos a los Cuerpos de Seguridad e instan a las administraciones públicas a ratificar un compromiso firme de lealtad institucional y cooperación estrecha contra la violencia.

También ha salido adelante otra proposición, esta de Vox y con el rechazo de Más Madrid y PSOE, para "poner fin al modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, priorizando la seguridad, la prevención y la protección".

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha remarcado que "la defensa de las mujeres no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ninguna ideología" porque "lo importante es cómo se protege a quienes la sufren" lejos del "reparto de carnés de feminismo que son pura hipocresía", para avanzar que "la ley del sólo sí es sí será derogada por Alberto Núñez Feijóo". Fernández ha cuestionado la "supuesta superioridad moral de aquellos que rebajan las condenas y excarcelan a los agresores sexuales".

La portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha lamentado "la lacra que supone la violencia contra las mujeres" y ha cargado contra "la ideología de género". "Desde Vox condenamos cualquier tipo de violencia contra la mujer y somos los primeros en defender a las mujeres cuando están siendo agredidas ahora por un fenómeno que es conocido y al que no se pone coto, la inmigración masiva por parte de culturas que son incompatibles con la igualdad entre hombres y mujeres", ha sostenido.

El concejal no adscrito Javier Ortega Smith se ha referido al "fracaso de las leyes de violencia de género que han regado los chiringuitos pero han olvidado a las víctimas", para criticar también "la inmigración masiva y desordenada que lo único que hace es favorecer que aumente la violencia".

EL PSOE "EXPULSA A PUTEROS PERO EL PP MANTIENE A BAUTISTA"

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha criticado la "vergüenza" de un debate conjunto promovido por el PP "con los negacionistas de la ultraderecha", para proponer una enmienda in voce, rechazada por la Presidencia del Pleno, para instar al imputado alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral a que dimita por que "su continuidad resulta incompatible con los principios de ejemplaridad, responsabilidad institucional y compromiso con la prevención e erradicación de la violencia machista".

"Mientras el PSOE expulsa a los puteros y a los acosadores y nos da vergüenza, el PP mantiene al señor Bautista en su cargo y además le garantiza Isabel Díaz Ayuso un puesto relevante en la dirección de su partido porque 25 años después del caso Nevenka el PP sigue sin haber aprendido nada", ha lanzado la socialista. También ha afeado la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el último minuto de silencio por estar de campaña en Segovia.

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha empezando su intervención recordando a las 47 mujeres asesinadas en 2026 y a sus hijos e hijas, además de los tres menores asesinados. Son 1.388 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003. "Eso no son estadísticas, eso es terrorismo", ha advertido.

Más Madrid ha cuestionado la proposición del PP cuando "están desmantelando la red municipal para atención a víctimas de violencia machista". "Quieren convertir a las mujeres víctimas de la violencia machista en un negocio para las grandes empresas", ha lanzado, para condenar que se las utilice "como moneda de cambio para poder gobernar".