PP y Vox aprueban la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que atiende a nuevas modalidades de alojamiento

Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado este jueves en al Asamblea de Madrid la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, que atiende a nuevas modalidades de alojamiento.

Concretamente, incorpora a rango legal nuevas modalidades de alojamiento como las hosterías (hostels) y las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares.

La actualización normativa tiene como objetivo adaptar la regulación vigente a la evolución experimentada por el sector en los últimos años y dar respuesta a las nuevas formas de actividad y hospedaje surgidas al amparo de la iniciativa empresarial y de las demandas de los viajeros.

Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Isabel Vega, quien ha explicado que su objetivo era "mejorar una ley y actualizarla al Madrid de hoy" frente al modelo que propone la izquierda del Madrid "en blanco y negro".

"Antes éramos una ciudad de paso, no había plataformas, se reservaba de otra manera y hoy somos un destino internacional de referencia con cultura, gastronomía, patrimonio, naturaleza y grandes acontecimientos durante todo el año. Y no hemos llegado aquí por casualidad. Detrás hay trabajo de empresas, de profesionales de nuestros municipios y de decisiones valientes del Gobierno regional", ha reivindicado.

Por su parte, la diputada del PSOE Raquel Barahona considera que esta ley sigue sin garantizar "unos mínimos" y ha defendido que, aunque el turismo genera riqueza también genera "necesidades", como limpieza o la protección del comercio y ha puesto el foco en hacer compatible el éxito del turismo con los vecinos.

"Nos parece imprescindible que una parte de la riqueza que genera el turismo contribuya a los lugares que lo hacen posible", ha reivindicado, a la vez que ha afirmado que se puede "presumir" de hoteles de cinco estrellas en los que los trabajadores pueden asumir unas "condiciones penosas".

De su lado, la parlamentaria de Más Madrid Alicia Torija ha cargado contra anuncios que "nadie comprueba", alojamientos que "nadie inspecciona" y viviendas que están "al margen de la normativa", además de poner el foco en los problemas de vivienda que hay en la región.

En concreto, ha puesto el foco en las viviendas de uso turístico y se ha preguntado "cuántos vecinos tienen que marcharse de sus casas" para que comprendan que el turismo "también tiene que ver con la vivienda. "No me digan que es problema del Ayuntamiento, la Comunidad tiene competencias y tiene instrumentos para intervenir", ha enfatizado.

Por último, el parlamentario de Vox Jorge Cutillas valora positivamente la actualización de esta ley y ve necesario que no se pongan "obstáculos innecesarios" a la actividad económica sino que se establezcan "reglas claras y garantice la competencia leal".

"Reconocemos los avances que incorpora el proyecto en materia de modalidades de alojamiento, derechos de los usuarios, obligaciones de las empresas y régimen sancionador", ha señalado, además de defender que su posición se articula en base a la protección de la propiedad privada, lucha contra la ilegalidad y responsabilidad de los poderes públicos.

LA LEY

Entre las principales novedades figuran la ampliación de los derechos y deberes de los usuarios, así como de las obligaciones y garantías que deben cumplir las empresas y establecimientos turísticos.

Asimismo, el texto introduce un nuevo artículo relativo a los seguros y otras coberturas, recoge expresamente el principio de libertad de precios y actualiza la regulación sobre el acceso y la permanencia en los alojamientos turísticos.

La reforma también revisa el régimen sancionador para adecuarlo, entre otras disposiciones, a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Igualmente, incorpora ajustes técnicos y normativos en materia de disciplina turística con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación más eficaz y coherente del marco regulador.