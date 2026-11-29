Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y la candidata del PP a la Alcaldía, Judith Piquet (i), participan en una acto de campaña, a 20 de mayo de 2023, en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox concentran la mitad de los votos en Alcalá de Henares, con especial fuerza de los 'populares' que se mantienen y crecimiento de la formación que lidera Santiago Abascal, mientras que el PSOE cae cuatro puntos en este municipio del corredor del Henares en las elecciones generales de este 29 de noviembre.

De esta manera, el PP se mantiene en un 37% de los apoyos, con más de 44.000 votos; seguido del PSOE, con 31.000 y el 26% de los apoyos; y Vox, que es el que más crece, como en otros municipios madrileños, con un 17% y más de 20.000 apoyos. De su lado, Frente Amplio ha conseguido 13.400 votos, el 11,4%.

Aunque el PSOE ha gobernado en varias ocasiones, y ha recibido tradicionalmente apoyo en este municipio madrileño, las tornas cambiaron en las pasadas elecciones municipales en las que la actual alcaldesa, Judith Piquet, consiguió arrebatar la Alcaldía a los socialistas con el apoyo de Vox.

La popularidad del entonces alcalde, Javier Rodríguez Palacios, no fue suficiente para gobernar tras ocho años. Lo consiguió una Piquet por entonces desconocida, que contó con el respaldo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El perfil de la alcaldesa de Alcalá de Henares ha cambiado mucho desde las pasadas elecciones municipales de 2023. Y es que Piquet fue una de las grandes desconocidas, que poco a poco se ha convertido en un perfil fuerte dentro del PP de Madrid, cercano a la presidenta madrileña y al secretario general, Alfonso Serrano.

Además y de cara al Congreso regional del partido, que se ha aplazado por las elecciones de este domingo, Ayuso la ha elegido para presidir el encuentro. La regidora agradeció haber sido elegida y afirmó que trabajará "duro para estar a la altura".

"Siempre he mostrado mi absoluta lealtad y mi admiración hacia ella, y simplemente tengo palabras de agradecimiento hacia su confianza y por supuesto trabajaré duro como siempre para estar a la altura", aseveró.

Uno de sus grandes reconocimientos tras llegar a la Alcaldía llegó al ser nombrada presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, la primera al frente de esta institución. Con ella, el PP volvía a la Presidencia del organismo, que abandonó en 2015 con la llegada del exalcalde de Arganda del Rey Guillermo Hita (PSOE).

Sin embargo, uno de sus problemas llegaba cuando este verano el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares propuso juzgar a la alcaldesa por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

La causa guarda relación con la polémica de enero de 2024 cuando Piquet aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable era "un varón negro y joven".

Desde el Gobierno madrileño defendieron a la regidora y aseguraron que la misma ha dado "sobradas explicaciones" sobre las denuncias en un procedimiento que está "todavía abierto".

UN PSOE CONVULSO

Frente al PP de Piquet ha estado estos cuatro años el PSOE encabezado por Javier Rodríguez Palacios, quien tras perder la Alcaldía era integrado en el undécimo puesto de la lista al Congreso por Madrid. Lograba ese 23J un escaño que luego le arrebataba el voto CERA.

Finalmente las renuncias a su escaño de los ministros Teresa Ribera (Transición Ecológica), Margarita Robles (Defensa) y Óscar López (Transición Digital y de la Función Pública) hacía que recogiera el acta. Ha compatibilizado desde entonces su cargo en la Cámara Baja con la Portavocía en el Ayuntamiento.

La federación socialista de Alcalá de Henares ha sido tradicionalmente la más grande de la región y, además, altamente movilizada. Entró en conflicto hace unos meses cuando Rodríguez Palacios dimitía como secretario general en pleno enfrentamiento con otra facción dentro del partido.

El PSOE regional tomaba las riendas del partido y meses después le designaba como candidato de nuevo en mayo de 2027. Los socialistas han insistido a lo largo de estos meses en que este municipio del corredor era prioritario y veían opciones de arrebatar la Alcaldía a Piquet el año que viene.