Los primeros cien días de bicimad en Pozuelo registran más de 100.000 viajes, con una media de 1.048 diarios

Archivo - Desde el 14 al 31 de julio Bicimad se estrena en Pozuelo con 17.000 viajes y 11.000 usuarios en apenas dos semanas. - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros cien días de bicimad en Pozuelo de Alarcón registran más de 100.000 viajes, con una media de 1.048 diarios, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado sobre su sistema público de alquiler de bicicleta eléctrica.

Será esta semana cuando se cumplan los cien primeros días de bicimad en Pozuelo, la primera experiencia de ampliación más allá del término municipal de Madrid. En este tiempo han sido un total de 101.681 los viajes que se han iniciado en Pozuelo y, otros tantos, un total de 99.708, también han terminado allí, independientemente de donde se hayan iniciado.

Cada día una media de 1.048 viajes se inicia en Pozuelo y además de los 101.681 viajes iniciados en este municipio hasta la fecha, el 81,80%, esto es, más de ocho de cada diez trayectos, han terminado también en el municipio vecino.

En los viajes intermunicipales, Moncloa-Aravaca es el distrito madrileño con el que más conectan estos viajes (13,32%), seguido de Latina (3,07%).

A lo largo de estos cien días, las tres estaciones más utilizadas de Pozuelo han sido la 636 (Estación de tren de Pozuelo), la 644 (Biblioteca Municipal Universitaria ESIC) y la 643 (Plaza Mercedes Llorente).

Cada estación de Pozuelo ha registrado de media un total de 3.408 viajes sobre el total de 7.277 viajes de media que tienen las estaciones situadas en Madrid.

ELLAS, LAS QUE MÁS USAN BICIMAD

En cuanto al perfil de usuario, los viajeros tienden a repetir en el uso del servicio, puesto que la media diaria de viajeros es de 687 sobre los 1.048 viajes de media al día. Además 146 de ellos ya tienen contratada la tarifa plana.

Respecto al sexo predomina el uso del servicio en Pozuelo por parte de las mujeres, con un 68,65% sobre el 31,35 % de hombres). El mayor porcentaje de usuarios se concentra en personas que tienen entre 20 y 29 años (37,16%), seguido de los menores de 20 años (34,72%) y de los de 30 hasta 39 años (9,80%)

Con la puesta en marcha del sistema bicimad en Pozuelo de Alarcón, el pasado 14 de julio, compuesto por un total de 30 estaciones y una flota disponible en calle de 370 bicicletas, el servicio de bicicleta pública eléctrica comenzó a formar parte del día a día en el municipio vecino a Madrid.

Los dos ayuntamientos ya han iniciado las gestiones para estudiar la implantación de tres nuevas estaciones antes de final de año en la urbanización La Cabaña, el centro comercial Zoco y el entorno del colegio Veritas, junto a la estación de Somosaguas Sur de Metro Ligero.