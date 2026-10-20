Profesionales de centros de día municipales amplían su formación con un traje simulador de edad

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, prueba un traje simulador de edad con el que los profesionales de centros de día municipales amplían su formación - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Centro de Día Municipal José Villarreal forman parte de un proyecto de sensibilización y formación de los profesionales del sector mediante la utilización del traje simulador de edad 'GERT', un equipo que permite recrear algunas de las limitaciones físicas y sensoriales asociadas al envejecimiento.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, acompañado por la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, ha visitado este martes este centro para conocer de primera mano cómo el uso de esta herramienta favorece la empatía con los usuarios y la adaptación de los apoyos a sus necesidades, según ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

La iniciativa ha sido impulsada por Ilunion, que gestiona 32 centros de día de los 65 que hay en la capital. Se trata de un traje compuesto por pesos, limitadores articulares y simuladores visuales, auditivos y de movilidad. La experiencia "ayuda a comprender de forma directa" cómo diversas actividades cotidianas pueden resultar complejas para una persona mayor. De esta forma, los profesionales pueden identificar las barreras a las que se enfrentan los usuarios y reforzar la atención que se realiza en los recursos municipales, centrada en la persona.

Además, Fernández y Navarro han conocido las instalaciones del centro, que cuenta con 110 plazas especializadas en la atención de personas mayores de 60 años con deterioro cognitivo.

En los centros de días de la ciudad se proporciona atención sociosanitaria, preventiva y rehabilitadora a personas mayores con deterioro físico, cognitivo o ambos con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y cuidadores.

Están dotados con servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería y psicología y en ellos se realizan actividades y dinámicas para combatir la soledad no deseada. Además, se garantiza la alimentación de los usuarios y el transporte adaptado desde el domicilio.

En la actualidad, estos 65 centros suman cerca de 3.800 plazas, a las que se añaden otras 955 en centros privados que también financia el Ayuntamiento.