Los profesores afrontan la tercera semana de huelga con movilizaciones diarias y exigen "negociación" a Zarzalejo

Cientos de personas con pancartas durante una manifestación por la huelga educativa, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa indefinida en Madrid continúa activa y entra en la segunda mitad de octubre de 2026, marcada por una fuer - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La educación pública madrileña afronta el lunes su tercera semana de huelga indefinida con un nuevo calendario de movilizaciones diarias para reclamar "más recursos y mejoras laborales", así como "una negociación" con la Consejería de Educación.

Según el balance difundido por el Comité de huelga en un comunicado, la semana ha estado marcada por concentraciones, manifestaciones, asambleas y acciones descentralizadas en distintos puntos de la región, en un contexto de críticas a la gestión del Gobierno regional y de exigencias para que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reúna con las organizaciones convocantes.

La semana comenzó el lunes con distintas acciones y una concentración frente a la Consejería de Educación. Según el comité, una protesta espontánea se produjo en un instituto de Formación Profesional de Vallecas al que estaba previsto que acudiera Zarzalejo, aunque finalmente no asistió "por seguridad", según señaló la Comunidad.

Posteriormente, la protesta se trasladó a la Cámara de Comercio e Industria, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, participaba en un acto. Allí se congregaron alrededor de 1.000 personas, según la estimación del Comité, para pedir que escuchara "al profesorado y se sentara a negociar".

El Comité recuerda que la jornada terminó con cargas policiales "para despejar la salida del acto que dejaron varias personas heridas y motivaron la emisión de partes médicos de lesiones". El Comité de huelga condenó la actuación policial y reclamó a la Delegación del Gobierno que "investigue lo sucedido, esclarezca las responsabilidades y garantice que quienes ejercen pacíficamente sus derechos puedan hacerlo sin sufrir nuevas agresiones".

MARCHA NOCTURNA CON 8.000 PERSONAS

Ya el martes 8.000 personas, según los sindicatos, marcharon desde la Delegación del Gobierno hasta la Consejería de Educación para criticar "la actuación policial y reclamar diálogo". Vestidos de negro y portando luces, los participantes expresaron su solidaridad con las personas que habían resultado "heridas" por las cargas policiales.

A estas protestas se sumaron asambleas de zona y acciones descentralizadas desarrolladas el martes y el miércoles por distintos puntos de la Comunidad de Madrid, entre ellas una marcha en Leganés, una acción del profesorado en el Museo Reina Sofía y bicicletadas organizadas en varios lugares de la región.

Este jueves, más de 4.000 personas volvieron a concentrarse frente a la Asamblea de Madrid y, posteriormente, una manifestación recorrió el trayecto de Atocha hasta la Consejería de Educación. Según Delegación de Gobierno, la participación alcanzó las 20.000 personas.

Para terminar esta segunda semana, este viernes se ha celebrado una asamblea abierta en la plaza de Oriente en la que han participado profesores y alumanos y ha reunido a cientos de personas.

El comité cifra en un 50% el seguimiento de la huelga durante esta segunda semana, mientras que la Comunidad de Madrid ha bajado la cifra este viernes a un 19,5%.

RECLAMAN UNA REUNIÓN SOBRE SUS DEMANDAS

El Comité de huelga insiste en reclamar una reunión inmediata con Zarzalejo para negociar la tabla reivindicativa y pide a la consejera que "abandone su postura" ante las demandas del profesorado. Asimismo, recuerda el deber de negociación recogido en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

En líneas generales, los profesores madrileños reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

NUEVO CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

De cara a la tercera semana de huelga, las organizaciones convocantes han programado movilizaciones y acciones reivindicativas diarias en distintos puntos de región.

El lunes comenzará con la acción 'Aulas llenas, sillas vacías', organizada por la Red de Orientación, a las 10 horas en Callao. A las 12 horas tendrá lugar una concentración frente a la Consejería de Educación, que incluirá una carrera de obstáculos docentes.

La jornada concluirá a las 18 horas con el micrófono abierto 'Doy la cara por la pública', también en Callao. Ya el martes 27 se celebrarán los denominados 'Martes verdes' con asambleas en los centros educativos.

El miércoles están previstas asambleas de zona y acciones descentralizadas. Además, a las 10 horas se celebrará una manifestación en Leganés, con salida desde la Universidad Carlos III, y a las 17.30 horas otra movilización en Villalba.

Por su parte, la jornada del jueves a las 18 horas tendrá lugar una manifestación desde Atocha hasta la Consejería de Educación. La convocatoria de prensa se realizará a las 17.45 horas frente a la pancarta de cabecera, a la altura de la plaza de Murillo.

Ese mismo día, a las 19 horas, la Orquesta Profes por la Pública ofrecerá un concierto bajo el lema 'Que suene la huelga fortissimo' en el Teatro García Lorca de Getafe. A las 20 horas se celebrará una Bicicrítica desde Cibeles, con la temática 'Docentes muertos vivientes'.

Para terminar la semana, el viernes 30 a las 12 horas se celebrará una asamblea unitaria en la plaza de España. Aunque no habrá convocatoria oficial para la prensa, los medios podrán asistir para grabar la acción y hablar con docentes y portavoces.