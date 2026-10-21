Los profesores llevan sus reivindicaciones a las salas del Museo Reina Sofía en el sexto día de huelga

1127378.1.260.149.20261021133957 Profesores de la educación pública hace cola en el Museo Reina Sofía. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesores de la educación pública madrileña han trasladado sus reivindicaciones a las salas y los pasillos del Museo Reina Sofía, hasta donde se han desplazado, para dar visibilidad a sus reclamaciones en el sexto día de huelga indefinida.

Pasadas las 12 horas, los profesores han formado una cola a las puertas del museo, vestidos con sus características camisetas y sudaderas verdes y portando carteles con mensajes como: 'No puedo asesorar, detectar y coodinar' o 'Una orientadora para 250 alumnos' mientras gritaban 'Educación Pública y de calidad' y 'Los docentes luchando también están enseñando'.

Una vez dentro, los profesores han recorrido varias salas del museo hasta llegar al cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, ante el que un grupo de docentes se ha situado para corear en voz baja 'Educación pública y de calidad'.

A pesar de que los sindicatos se negaron a ofrecer datos se seguimiento durante la jornada de este martes porque estaban centrados en la respuesta a las cargas policiales del lunes, este miércoles lo han cifrado en un 50% en esta sexta jornada, mientras que la Comunidad de Madrid estima un 10,2%.

Lucía González, docente de secundaria de un instituto de Vallecas y miembro de una de las asambleas ha explicado, en declaraciones a los medios, que la acción de esta sexta jornada de huelga en el Museo Reina Sofía es una iniciativa procedente de las asambleas educativas que se están realizando estos días.

"Nos propusieron que sería interesante llevar nuestras reivindicaciones a centros donde se promueve la cultura, como es el Reina Sofía", ha relatado. Además, ha destacado que el objetivo es visibilizar "la lucha" de los profesores madrileños y "llenar las salas del museo".

Al hilo, ha puesto el foco en la importancia de la cultura en las aulas porque, según ha detallado, desde los inicios de la escolaridad lo que tratan de fomentar es "el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso".

"Siempre se ha tenido los museos y el arte como algo muy elitista y nosotros lo que tenemos que intentar es hacer ver a toda la comunidad que eso no es así, que la cultura en general nace en el pueblo, nace en las bases, desde los primeros momentos de la escolaridad", ha puntualizado.

INSISTEN EN QUE LA CONSEJERA SE REÚNA CON ELLOS

En la misma línea, la portavoz de Menos Lectivas, Ana Vicentí, ha subrayado que la iniciativa es un "éxito" porque acciones como esta dan "visibilidad al profesorado" con el objetivo de que se pueda escuchar el mensaje de los profesores y sus reivindicaciones hasta que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se reúna con ellos.

"Recordamos algo muy importante, la consejera tiene un deber legal, según la Ley de Relaciones Laborales de 1977, de reunirse como empleadora con un comité de huelga y llevamos seis jornadas de huelga y la consejera sigue diciendo que no se quiere reunir con nosotras", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido que desde los sindicatos están haciendo todo lo posible para que Zarzalejo "les haga caso", a pesar de que la consejera muestre una postura "dura" y "no se siente a negociar".

Por su parte, la consejera descartó, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid la semana pasada, que vaya a tomar medidas adicionales para acabar con una "huelga política y revolucionaria" en educación y avisó de que "no les amedrentan" las camisetas de colores, en alusión a la camiseta verde por la educación pública.

Zarzalejo señaló que a la izquierda no le interesa "ni la educación, ni los docentes, ni las familias, ni la comunidad educativa madrileña" sino "tomar como rehenes a todos aquellos que les interesa sacar "tajada política y sindical". Además, durante su intervención defendió que el derecho a huelga no se puede "imponer" y ha exigido a la izquierda y a los sindicatos que no usen las aulas para "batallas electorales".

Al respecto, Clara Sánchez de la Asamblea de Menos Lectivas ha tachado estas declaraciones de "inaceptables". "Son declaraciones de una gran violencia verbal, de una gran falta de respeto", ha sostenido.

REIVINDICACIONES DE LOS DOCENTES

La huelga, que congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos, encara este miércoles su quinto día de huelga indefinida. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

Los docentes reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.