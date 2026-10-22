PSOE acusa a Ayuso de "abrazarse a motosierra de Milei": "Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, lleva la camiseta de la huelga de la educación pública durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "abrazarse a la motosierra de Milei" y le ha espetado que "le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos".

"Ha decidido usted abrazarse a la motosierra en vez de abrazar a las personas", ha lanzado Mar Espinar en la sesión de control del Pleno de la Asamblea donde ha cargado contra el presidente de Argentina, Javier Milei, tras llamar "dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha establecido un paralelismo entre Milei y Ayuso, quien también "insulta al que piensa diferente y se inventa bulos para atacar a sus adversarios".

Sobre Milei, ha afirmado que entre sus declaraciones está sostener que no se puede "regalar a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema" y, frente a ello, ha aseverado que el Gobierno central se volverá a reeditar en los comicios del 29N.

"Vamos a seguir abrazando a las personas, por eso vamos a seguir subiendo las pensiones, porque las pensiones y la educación no son un mal, son un derecho", ha reivindicado.

A continuación ha cargado contra la gestión educativa de Ayuso y ha destacado que desde que es presidenta regional la autonomía es "la que menos invierte por alumno, un 18% menos, la que peor paga a sus profesores, un 14% menos, la que tiene a la universidad pública pidiéndole créditos para pagar a sus profesoras".

"Madrid lleva siete años secuestrada, señora Ayuso. Ha apresado los derechos de todos y los está vendiendo al mejor postor. ¿Pero sabe qué pasa? Que Madrid ha despertado, ni sus bulos, ni su motosierra, les queda nada. Se van a ir para casa más pronto que tarde", ha rematado.