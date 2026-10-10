PSOE acusa a Judith Piquet de expulsar con "intimidación física" a la alcaldesa de Ciempozuelos de la Junta de la FMM

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha arremetido contra la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, por su "actitud despótica" al intentar expulsar con "intimidación física" a la alcaldesa de Ciempozuelos, la socialista Raquel Jimeno, de la última reunión de la Junta de Gobierno del organismo.

Los hechos ocurrieron en la reunión del miércoles, cuando Piquet aprovechó la intervención de Jimeno durante el turno de ruegos y preguntas para, "invadiendo su espacio personal", gritarle para exigirle que abandonara la reunión, según ha informado el Partido Socialista en un comunicado.

Los socialistas sostienen que este intento de expulsión estuvo motivado porque la presidenta de la FMM "no quería escuchar" los argumentos de Jimeno, si bien fuentes de la organización consultadas por Europa Press apuntan a que el incidente se originó porque la alcaldesa socialista inició un debate sobre un documento confidencial que no debería estar en su poder.

Es por ello que Piquet preguntó el origen del documento, una factura que tan solo se podría haber obtenido por cauces legales y una vez liquidados los presupuestos. Jimeno había sido llamada al orden en varias ocasiones y en este momento finalmente fue expulsada de la reunión.

Los alcaldes socialistas que forman parte de la Junta de Gobierno han trasladado su "más absoluto rechazo" a la "actitud despótica" de Piquet, al tiempo que han acusado a la edil alcalaína de haber convertido la FMM en "un espacio de crítica al Gobierno central y al presidente del Ejecutivo".

Además, subrayan que el intento de expulsión no cuenta con el respaldo de los estatutos, ni de los reglamentos de funcionamiento. "La FMM está para defender al municipalismo regional y en estos casi cuatro años de presidencia de Piquet, no se ha realizado una sola petición a la Comunidad de Madrid sobre las carencias que tenemos", apuntan los socialistas.

"Es una pena que esa institución se haya convertido en un espacio más del PP", ha manifestado por su parte Jimeno, que considera que "jamás se ha vivido" en la Federación lo que está ocurriendo en este periodo con Piquet en la Presidencia.