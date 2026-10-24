PSOE-M afea la "insumisión" de Ayuso con zonas tensionadas y le recimina que prive a madrileños de fondos para vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha recriminado a la Comunidad de Madrid que prive a los madrileños de fondos estatales para vivienda por la "insumisión" ante la Ley de Vivienda estatal y su negativa a declarar zonas tensionadas, tras el reparto aprobado por el Gobierno central de 180 millones de euros entre las Comunidades Autónomas que sí las tienen, y todo .

En concreto, el Consejo de Ministros dio luz verde esta semana a un Real Decreto que recoge destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo de esta medida al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños".

Desde el PSOE madrileño han denunciado que es la presidenta de la Comunidad la que "impide" que se reciba este dinero "para facilitar a los madrileños el acceso a la vivienda". Así, han recordado que la Comunidad "se ha quedado fuera de estas ayudas directas por culpa de la insumisión de Ayuso", que se niega a aplicar la Ley de Vivienda.

"La política de vivienda de Ayuso es muy sencilla. Comprarse aticazos con tu dinero y poner la alfombra roja a los fondos buitre. Lleva más de tres años negándose a aplicar la Ley de Vivienda que permitiría congelar los alquileres. Porque al PP de Madrid le da igual que pagues más de 1.200 euros por menos de 30 metros cuadrados", ha señalado el secretario de Vivienda del PSOE-M, Pablo Torres.

En este sentido, ha apuntado que si la hubiera aplicado, ahora "habría recibido fondos que hubieran permitido construir más vivienda pública, comprar nueva vivienda, como hubiera sido la de los fondos a los que mal vendieron viviendas hace años, y hubiera podido establecer coberturas de impago para pequeños propietarios en el caso de familias vulnerables".

La dotación extraordinaria de recursos para incrementar la oferta de vivienda asequible y para reducir los precios del alquiler se va a aplicar a los 317 municipios de cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

"Mientras el Gobierno de España toma medidas efectivas para mejorar el acceso a una vivienda asequible, Ayuso vuelve a no hacer nada para resolver el problema más grave que tienen los madrileños: el acceso a la vivienda", ha señalado Torres.

La partida de 180 millones de euros beneficiará a 271 municipios de Cataluña, que recibirán 119,4 millones de euros; 18 de Euskadi, que dispondrán de 31 millones de euros; 21 municipios de Navarra, que podrán invertir 13,3 millones; dos municipios gallegos, con 10,2 millones; y cinco municipios asturianos, con 5,9 millones.

Las ayudas se pueden destinar a promoción y rehabilitación de viviendas, soluciones habitacionales alternativas destinadas a alquiler asequible o social, adquisición de suelo con edificabilidad residencial, desarrollo y urbanización de suelo para uso de vivienda, adquisición de viviendas o cobertura por impago de contratos de arrendamiento.

"Lo que tiene que hacer Ayuso es dejarse de aticazos, buitres y motosierras de su amigo Milei y aplique de una vez la Ley de Vivienda para dignificar la vida de la gente"