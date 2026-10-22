PSOE dice que se cerró Sol para que Ayuso "no escuche" las protestas y Comunidad que acampados hacen "el cerdo" en Metro

Estación de Metro de Sol - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afirmado este jueves de que el cierre de la estación de Metro de Sol fue para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no escuche" a la acampada, mientras que la Comunidad ha replicado que los acampados hacen "el cerdo" en las instalaciones del suburbano.

Este choque ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea donde el socialista Javier Guardiola ha acusado a la Comunidad de cerrar esta estación por motivos políticos.

"Primero fueron los cuchillos asesinos para untar un pan, luego intentar mezclar a los manifestantes con ETA. Lo llevaron a los tribunales y ustedes lo perdieron. Mandaron a grupos extremistas para liarla y generaron violencia. Ustedes les han insultado, les han difamado y ahora cierran el Metro", ha cargado el parlamentario.

Ha afeado que el cierre llegara por "supuestos problemas de salubridad", pero sin "informes, sin petición de los sindicatos, sin hacer limpiezas periódicas". "Solo para enfrentar a los usuarios con los manifestantes", ha cargado.

Guardiola ha recomendado que si Ayuso "no quiere escuchar las protestas" aplique las competencias regionales en materia de vivienda y ha cuestionado la celeridad del cierre de Metro.

"¿Por qué no actuaron tan rápido, por ejemplo, con el amianto en el Metro? ¿O cuando miles de trabajadores han pasado todo el verano sin aire acondicionado? ¿Por qué no actúan cuando cada mañana los vagones van repletos de gente?", ha rematado el diputado.

LA COMUNIDAD LLAMA "INCULTO" A PUENTE

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha advertido de que volverá a cerrar la estación si se siguen dando los "índices de amoniaco que se dieron la otra vez" y ha advertido de que la responsabilidad será del PSOE y del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

"Los señores que están allí acampados, que ni siquiera ustedes saben quiénes son, que está descontrolado, que nadie conoce lo que hacen... Va a pasar algo y la responsabilidad va a ser de su Gobierno y del delegado del Gobierno. Están orinando y haciendo el cerdo en las instalaciones de Metro", ha cargado.

Rodrigo ha reprochado que desde la izquierda se acuse de "politización" en este cierre cuando lo que pasó es que "los cinco pozos de ventilación estaban llenos de orina y eran insalubres".

Al hilo, ha cargado contra el ministro del ramo, Óscar Puente, al que ha tachado de "inculto". Cercanías se mantuvo abierta, pero es, según Rodrigo, porque los tres pozos de esta res se encuentran en la Puerta de Alcalá por lo que "es normal que no se cierre".

"Ya le aviso, si se vuelven a seguir dando, porque ahora mismo los pozos de ventilación están, otra vez, ocupados por las tiendas de campaña. Como ocurra algo, la responsabilidad va a ser de ustedes y de su delegado del Gobierno", ha zanjado.