PSOE-M exige a la Comunidad que reconsidere el proyecto de la nueva incineradora de Titulcia y dice que castiga al sur

Archivo - La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y responsable de política municipal del PSOE-M Cristina González Álvarez. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este viernes a la Comunidad de Madrid que reconsidere el proyecto de una incineradora en el municipio de Titulcia y ha afirmado que con esta instalación se castiga al sur.

Así lo recoge el partido en un comunicado en el que destaca que esta infraestrcutura tiene una capacidad prevista de tratamiento de 300.000 toneladas de residuos al año, según la documentación presentada por la empresa.

Al Ejecutivo regional le ha planteado que apueste por alternativas sostenibles con "transparencia, participación pública y garantías de protección ambiental y sanitaria".

En esta clave, han puesto el foco en la "creciente concentración" de vertederos, instalaciones de tratamiento de residuos y actividades industriales en el sur y sureste de la región y han reclamado una evaluación conjunta de sus posibles efectos sobre la calidad del aire, el medio ambiente y la salud de la población.

"Ayuso vuelve a castigar a los municipios del sur y del sureste. Esta vez con la instalación de una macro incineradora que puede afectar a miles de vecinos. Esta zona de Madrid no puede seguir soportando una concentración de instalaciones de residuos sin una planificación territorial justa y una evaluación rigurosa de sus impactos acumulativos", ha señalado la secretaria de Política Municipal del PSOE-M, Cristina González.

Para los socialistas madrileños, el proyecto presentado carece de una evaluación rigurosa de sus posibles efectos acumulativos, tampoco sobre la protección de la salud pública, ni sobre el medio ambiente. El PSOE-M ha defendido un cambio en la política regional de residuos, priorizando la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje frente a la dependencia del vertido y la incineración, en línea con los principios de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.