PSOE habla de ratas y goteras aunque el Gobierno municipal cifra en solo 2 incidencias en 77 escuelas infantiles

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implan - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista María Caso se ha referido a las ratas encontradas, las goteras, inundaciones y desprendimiento de techos en escuelas infantiles municipales aunque el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha cifrado únicamente en dos las incidencias registradas en 77 escuelas infantiles de titularidad municipal

"Las condiciones de los centros educativos en Madrid son buenas y cuando una incidencia aparece nosotros actuamos. No negamos nunca los problemas, los resolvemos", ha asegurado Fernández.

La situación ha sido descrita de forma distinta por caso en la comisión del ramo empezando por "el desalojo de una escuela municipal de San Blas-Canillejas, Las Mercedes, por riesgo de desprendimiento del techo por las lluvias, con las criaturas dentro, con un informe de bomberos instando a su cierre por peligro". Esta situación se produjo en marzo.

Caso se ha referido igualmente al desalojo y cierre de la escuela infantil municipal Veo Veo, en Ciudad Lineal, tras una inspección sanitaria. La causa fue "presencia de roedores". "Estuvo once días cerradas, una plaga que no es la única que la sufre porque al menos se detecta en otros dos colegios públicos", ha añadido.

"Y hace once días, cuando se cerró, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, alardeó de que se habían reubicado a todas las criaturas inmediatamente. ¿Va a desmentir usted al alcalde o le desmiento yo? Hoy es el primer día en el que se reubica a esas criaturas", ha asegurado.

SÍ AL CIRCUITO DE F1 PERO COLEGIO EN BARAJAS LLEVA 10 AÑOS ESPERANDO

María Caso tampoco se ha olvidado de la escuela Gigantes y Cabezudos, también en Ciudad Lineal, con "un baño roto y cuatro aulas cerradas por inundaciones". Y la Cielo Azul de Vicálvaro "lleva sin patio desde julio por plaga de roedores". Otra plaga, esta vez de chinches, se detectó en La del Manojo de Rosas, en San Blas-Canillejas. "¿Qué más tiene que pasarle a una escuela para que ustedes empiecen a hacer algo?", ha preguntado a la bancada 'popular'.

Cree que estas situaciones se producen en Madrid "por el mismo motivo por el que llevan seis meses sin atender las demandas de las educadoras que están en huelga, porque desprecian la educación pública". "Por eso ustedes son capaces de construir un circuito privado de Fórmula 1 en un año y no son capaces de terminar un colegio público en Barajas en diez", ha condenado.

SIN CONDENA A LA VANDALIZACIÓN

El delegado, por su parte, ha denunciado públicamente la falta de condena por parte de la izquierda a la vandalización de 37 escuelas infantiles en 17 distritos, con cerraduras con siliconas, pintadas o telefonillos rotos. "Algunas no pudieron abrir por faltas de servicios mínimos. Usted (a Caso) dijo que eran acciones sindicales, literal, acciones sindicales", ha reprochado, para recordar que hasta la Plataforma de las Escuelas Infantiles condenó los hechos.

En cuanto a la situación de las 77 escuelas infantiles, Fernández ha detallado que en la de Las Mercedes estaban arreglando la cubierta en unas obras en las que, "por precaución", se suspendió la actividad pero "desde el martes 13 de octubre está abierta".

La Gigantes y Cabezudos se vio afectada por la lluvia pero "al día siguiente estaba funcionando". "De 77 escuelas, dos incidencias", ha resumido. Y en la Veo Veo "aparecieron indicios de vectores y se cerró por precaución. Actúa Madrid Salud y todos los niños han sido reubicados".

"Habrá un problema y nosotros lo arreglaremos prto dígale al ministro de Transportes, Óscar Puente, que tiene 47 muertos por el accidente de Adamuz y además hoy abre la Alta Velocidad Madrid-Barcelona después de diez días. Ejemplos del Partido Socialista ninguno", ha concluido Fernández.