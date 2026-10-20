PSOE insta a ir más allá de "eventazo" y Rivera de la Cruz afea modelo de "botellón y dormir la mona en La Barceloneta"

Exterior de la librería Pérgamo, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La librería se encuentra en un momento crítico debido a la presión inmobiliaria. Tras no lograrse la renovación del contrato de alquiler del local actual por decisión de la prop - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista María Caso ha cuestionado el quedarse únicamente en el "eventazo" y ha insistido en la posibilidad de poner en marcha una tasa turística en la ciudad de Madrid, emulando la de Barcelona, lo que ha sido rechazado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, que ha cargado contra el modelo de "botellón y dormir la mona en La Barceloneta" vinculándolo con las políticas del Consistorio que dirige Jaume Collboni.

En Madrid, según ha defendido la delegada en la comisión del ramo, se apuesta por "incrementar el valor del turismo y distribuirlo a lo largo del año" acogiendo grandes acontecimientos en una oferta "cada vez más descentralizada". Ahí ha señalado el Arco Chino de Usera o la recuperación inminente del Palacio del Capricho.

Para el PSOE, por contra, el modelo turístico del PP municipal "tiene dos grandes perjudicados, la ciudadanía y el Madrid que hace barrio". "Es un modelo turístico basado en el eventazo, con el que los ciudadanos sufrimos una merma en nuestra calidad de vida con aglomeraciones, contaminación, problemas de movilidad y evidentemente el acceso cada vez más difícil a la vivienda", ha enumerado María Caso.

En este punto no se ha olvidado del Plan Reside, que "permite transformar bloques enteros de viviendas en pisos turísticos". "Lo que para la mayoría social es una soga al cuello, para ustedes es una buena noticia", en referencia al aumento de los precios de la vivienda como símbolo de "revalorización del barrio", ha lanzado la edil socialista.

CAFÉ CENTRAL, TIPOS INFAMES, PÉRGAMO

También creen en el PSOE que otro de los perdedores con ese modelo turístico es "el Madrid que hace barrio, que pierde servicios públicos, los comercios de proximidad, el patrimonio y la cultura", para echar mano del INE, que cuantifica en "más de 7.000 comercios tradicionales los que han desaparecido en el último año en la Comunidad de Madrid y de forma muy especial en la ciudad" siendo sustituidos por franquicias y cadenas, "entre ellos el Café Central, Tipos Infames y ahora Pérgamo".

"Que me diga usted que Pérgamo, que Tipos Infames o que el Café Central cierran por culpa de turismo es no tener ni idea, ni de turismo, ni de la ciudad, ni de economía. Hay casos completamente distintos para cada uno de estos problemas y no tienen nada que ver con el turismo", ha reseñado Marta Rivera de la Cruz.

Desde el PSOE han planteado la puesta en marcha de una tasa turística como la de Barcelona para "reequilibrar costes" y copiar otras ideas. "Mientras el alcalde Almeida se jacta de no subir el IBI a los pisos turísticos, el alcalde Collboni ha aprobado subírselo hasta un 150%", ha comparado.

Rivera ha condenado que la izquierda "haya convertido el turismo en el desastre al que echarle la culpa de todos los males que pueden asolar Madrid", cuando la ciudad recibe "13.000 millones de euros de gasto turístico internacional en los primeros ocho meses del año, con un crecimiento porcentual que triplica la llegada de visitantes". "Y es un valor económico que llega a toda la cadena de valor, también al comercio de proximidad. ¿Por qué se cree usted que un turista no compra en el comercio de proximidad?", ha preguntado a la bancada socialista.