PSOE lanza una campaña para reclamar la tasa de basuras de la capital bajo el lema de 'Almeida te debe pasta' - PSOE AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña informativa bajo el lema 'Almeida te debe pasta y esto es lo que recibes' para reclamar la tasa de basuras e que pone el foco en el contraste entre el recibo y el "estado de suciedad" de las calles de la capital.

La campaña nace con el objetivo de facilitar a los madrileños los trámites para recurrir la tasa de basuras de 2026 y defender "su derecho a recuperar lo abonado en caso de que también sea anulada por la Justicia", han informado los socialistas en un comunicado.

La iniciativa surge después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarara nula la ordenanza que regulaba la tasa de residuos de 2025 por defectos sustanciales en su tramitación. Sin embargo, el Gobierno de Martínez-Almeida ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo "prolongando la incertidumbre sobre la devolución de las cantidades cobradas a los contribuyentes, que superan los 300 millones de euros", señalan.

Para los socialistas, resulta "inadmisible" que, después de esta decisión judicial, el alcalde haya decidido mantener el cobro de la tasa en 2026 "sin asumir responsabilidades por lo sucedido". "Almeida aprobó en 2025 una tasa de basuras cara e injusta, la Justicia se la anuló y, en lugar de asumir su error y facilitar la devolución del dinero, ha decidido seguir litigando y volver a cobrarla a los madrileños en 2026. Nosotros queremos ayudar a los vecinos para que puedan defender sus derechos", ha señalado la portavoz de Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto.

De esta manera y a través de la página web del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, los ciudadanos podrán acceder a una guía práctica con los pasos necesarios para presentar una reclamación económico-administrativa contra la tasa de residuos correspondiente a 2026. La campaña incluye un modelo de reclamación descargable, información sobre los plazos de presentación y las instrucciones para realizar el trámite tanto de manera telemática como presencial ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM).

Con carácter general, el plazo indicado para recurrir la tasa de 2026 será del 1 al 30 de diciembre, mientras que para las nuevas altas en el padrón el plazo será de un mes desde el día siguiente a la notificación individual.

"El objetivo de esta iniciativa es que ningún madrileño deje de ejercer sus derechos por desconocimiento de los procedimientos administrativos o por las dificultades que supone enfrentarse a un trámite burocrático", señala Maroto.

MADRID ESTÁ "CADA DÍA MÁS SUCIA"

El Grupo Municipal Socialista denuncia que la polémica por la tasa de basuras es también el reflejo de un modelo de gestión municipal "que exige cada vez mayores esfuerzos económicos a los ciudadanos sin ofrecer a cambio una mejora de los servicios públicos". "Almeida cobra más a los madrileños mientras Madrid está cada día más sucia. Los contenedores desbordan, la basura se acumula en las calles y las quejas vecinales se multiplican. Los vecinos pagan más, pero reciben un servicio cada vez peor", ha criticado Maroto.

A juicio de la edil, el alcalde ha convertido la tasa de residuos en un nueva "chapuza Almeida" y un ejemplo de su "incapacidad" para gestionar los servicios esenciales de la ciudad, trasladando a los hogares las consecuencias de sus decisiones.

"Lo mínimo que pueden exigir los madrileños es que el Ayuntamiento gestione bien sus impuestos, garantice unos servicios de limpieza adecuados y respete sus derechos. Almeida está fallando en las tres cosas", ha añadido Maroto.

Con esta campaña, que el Grupo Municipal Socialista llevará a todos los distritos, quiere ofrecer una respuesta "útil y directa" a los ciudadanos, facilitando las herramientas y la información necesarias para recurrir una tasa cuyo cobro en 2026 se mantiene pese a la anulación judicial de la ordenanza del año anterior.

Los socialistas insisten en que la sentencia sobre la tasa de 2025 no supone automáticamente la anulación de la correspondiente a 2026, pero consideran necesario que los vecinos conozcan las vías disponibles para impugnar sus recibos y preservar sus posibilidades de cobro. "Mientras Almeida se empeña en defender en los tribunales una tasa anulada por la Justicia, nosotros estamos del lado de los madrileños y madrileñas, ayudándoles a reclamar y a recuperar su dinero. Porque gobernar es solucionar los problemas de la gente, no crearles nuevos y obligarles a pagar las consecuencias", ha concluido la portavoz municipal del PSOE.