PSOE y Más Madrid ven "falta de transparencia" de Comunidad por negar o dilatar el expediente sobre el ático de Chamberí

Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

PSOE-M y Más Madrid han denunciado este martes "falta de transparencia" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras recibir una comunicación oficial en la que se les niega o se dilata el acceso al expediente sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid.

En respuesta a una petición realizada desde el PSOE-M por la diputada Tatiana Jiménez Liébana, desde el Ejecutivo autonómico se niega el acceso al expediente ya que la petición de información debe realizarse por conducto de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, previa calificación y admisión a trámite de la iniciativa por parte de la Mesa de la Cámara vallecana, o en su caso, de la Mesa de la Diputación Permanente, en caso de estar entre periodo de sesiones.

Alude así a los artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid tras la petición cursada por una diputada socaialista el pasado 6 de agosto solicitando el contrato de adquisición del inmueble ubicado en el número 35 de la calle Martínez Campos.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado que la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, argumente que la decisión de remitir el expediente a la oposición debe realizarse por los cauces parlamentarios, "lo que implica que la Mesa de la Asamblea, de mayoría popular, podría negar que se dé una información que, por ley, debería ser pública".

"Desde el PSOE-M consideramos que esta negativa es una prueba más de la falta de transparencia del Gobierno de Ayuso sobre la compra opaca del piso de lujo de Chamberí", ha lamentado.

Por su parte, desde Más Madrid se ha denunciado el "intento de ocultar que los madrileños le han comprado un ático de lujo a Ayuso" al retrasar la entrega de la información que el diputado Hugo Martínez Abarca requirió a través del Portal de Transparencia. "Ayuso no va a poder esconderse: tendrá que entregar la documentación, ya sea en la Asamblea de Madrid o ante un juez", ha advertido el partido.

En la respuesta recibida, la Comunidad comunica que se ha comenzado a tramitar el expediente conforme a lo establecido en la Ley 10/2019, de transparencia y de participación del Gobierno regional y la resolución será emitida por el representante de la Sociedad pero retrasa dos semanas la entrega de documentación alegando que debe consultar a terceras personas si debo o no facilitar los expedientes.

"Tras el análisis de la documentación requerida, se ha constatado que la información solicitada afecta de manera directa a los derechos o intereses legítimos de terceros perfectamente identificados", se advierte. De este modo, se informa a la formación de que se ha dado traslado de la solicitud a estas terceras personas para que en el plazo de quince días hábiles puedan presentar alegaciones.

En virtud de ello, según señala Planifica Madrid, se suspende el plazo para dictar resolución "desde la fecha de remisión de la notificación del trámite de audiencia hasta la recepción de las alegaciones o, en su defecto, hasta la finalización del plazo concedido para formularlas".

Igualmente, se recuerda a la formación de las obligaciones de información que en materia de protección de datos de carácter personal establece el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

La presidenta regional ha negado que la compra de este ático fuera para su "uso personal" y lo enmarcó en una reforma "integral" de la sede del Gobierno regional. Además, argumentó que la empresa pública Planifica Madrid "compra y vende" a lo largo del año y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", por lo que emplazó a los consejeros de cada organismo.

El Gobierno de Ayuso confirmó poco después que se pondría a la venta para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio forestal que arrasó unas 30.000 hectáreas y obligó a solicitar la declaración de emergencia nacional.

Así, la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, ha sacado a la venta el ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, según documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública.

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirma que con este ático ha habido una intención de "hacer daño".