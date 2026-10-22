Rechazada la moción de Vox que planteaba estudiar límites a compra de vivienda a extranjeros no residentes

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox en materia de vivienda que planteaba estudiar límites a la compra de vivienda a extranjeros no residentes en el caso de que haya dificultades de acceso a los españoles.

Se trataba de una moción subsiguiente a la interpelación de la pasada semana sobre política de vivienda del Gobierno regional. En ella resumían las propuestas de vivienda de los últimos meses como la "prioridad nacional", los impuestos diferentes para compradores no comunitarios, quitar todas las tasas a la compra de primera vivienda habitual o la revisión de todos los impuestos municipales y autonómicos en el proceso edificatorio que provocan "un encarecimiento final del precio del inmueble". Solo ha contado con los votos a favor de Vox.

Para defenderla, la diputada de Vox Beatriz Tejero ha criticado que haya madrileños que lleven años en listas de espera para poder acceder a una vivienda mientras ven cómo los criterios de baremación "les dejan atrás de quién acaba de llegar", algo que considera que no es "solidaridad" es "injusticia con quien ha sostenido el sistema" con el trabajo de sus padres y abuelos.

Considera necesaria el control de la demanda extranjera y la "remigración" y ha pedido acabar con la compra de vivienda como activo financiero por parte del capital extranjero.

"Fondos y grandes compradores de fuera de la Unión Europea adquieren pisos que no van a habitar, que se quedan vacíos o se convierten en un alojamiento turístico. Por eso pedimos una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios y lo recaudado que no se quede en la caja", ha criticado.

Así, ha añadido la importancia de que la demanda extranjera no expulse a los vecinos de toda la vida de los barrios porque España "no puede ser destino de una política migratoria sin control", a la vez que ha puesto el foco en que la adquisición de la primera vivienda debe quedar libre de carga fiscal mientras ahora está "gravada hasta en el último metro".

De su lado, la parlamentaria 'popular' Paula de las Heras se ha preguntado qué está haciendo el Gobierno de la nación con el patrimonio de los españoles tras ocho años de "política de vivienda comunista" basada en "mentiras, imposición y chantaje".

Así, ha defendido que Madrid "no se gobierna con amenaza" y ha afirmado que la izquierda es "una contradicción política" porque son "unos hipócritas y el perfecto ejemplo del haz lo que yo digo y no lo que yo hago".

LA IZQUIERDA CRITICA LA PROPUESTA

La diputada socialista Cristina González ha planteado la disyuntiva de entender la vivienda "como un derecho" o la visión que considera que tienen las derechas que basan todo en "cambiar la Ley del Suelo y hacer más viviendas, pero sin limitar los precios", con una visión en la que "el mercado se regula solo, algo que no ocurre".

González ha vuelto a criticar que desde el Ejecutivo central se esté bloqueando que los ayuntamientos socialistas de localidades como Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada se puedan declarar zonas tensionadas. "¿Acaso no es injusto que el PP esté obligando a las familias madrileñas a que no se beneficien por su sectarismo?", ha cuestionado.

Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno ha acusado a Vox de detectar "malestares legítimos", pero utilizarlos para "enfrentar a los trabajadores" con el objetivo de "blindar políticamente el dominio de los que más tienen".

Sobre las propuestas concretas, ha negado que sirva "de nada" una fiscalidad diferenciada para no comunitarios porque los fondos pueden abrirse filiales que cuentan como del país donde se afincan y ha afeado que al tiempo que plantean estudiar limitar la compra a trabajadores no residentes lo "mezclen con la inmigración"; y ha afeado sus votaciones en contra de medidas que entiende que siguen el espíritu de su moción.

"Votaron en contra de prohibir la demanda especulativa, han votado en contra de eliminar las deducciones fiscales a los fondos buitre y así una y otra vez", ha ejemplificado.