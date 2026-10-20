La renovada página web del Plan Alquila estará lista a final de año y permitirá el acceso desde el móvil

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid tendrá lista antes de fin de año la renovada página web del Plan Alquila regional, que se puso en marcha en el año 2008 y que ha quedado "obsoleta" después de 18 años de funcionamiento, una herramienta que permitirá además el acceso desde el móvil.

Así lo ha indicado la consejera delegada de Madrid Digital, Elena Liria, en la Comisión de Digitalización de la Asamblea de Madrid a preguntas del diputado de Más Madrid Pablo José Padilla.

"Somos conscientes de que está obsoleta por su antigüedad y por su tecnología y resulta necesario avanzar en su renovación para responder a las necesidades" actuales, ha explicado.

Según ha explicado, en 2025 se acordó con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de la que depende el Plan Alquila, la incorporación a esta página web de nuevas capacidades y funcionalidades "para mejorar los servicios que prestan los gestores del plan y que ofrecen a los ciudadanos".

Así, ha indicado que el mantenimiento de la web ha sido contante, con un coste de unos 6.000 euros anuales para Madrid Digital, y que actualmente se están acometiendo ya "la actualización tecnológica necesaria".

La nueva solución, ha avanzado, "estará desarrollada con tecnologías actuales y además también disponible desde móviles, porque se hace con la arquitectura de la Comunidad de Madrid para mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario".

En este sentido, ha avanzado que "está prevista su publicación antes de que finalice el año". "Yo creo que los madrileños tendrán el portal de la web del Plan Alquila adaptado al 2026", ha apuntado la consejera delegada de Madrid Digital, que ha resaltado que ofrecerá "un servicio más moderno y útil para todos los ciudadanos".

En este sentido, ha indicado que el nuevo portal va a proporcionar funcionalidades "más concretas y adaptadas a distintos tipos de usuario" y va a tener "el acceso multicanal" para que esté disponible en los móviles.