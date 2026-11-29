Archivo - La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, en una entrevista en Canal 33 TV. - CANAL 33 TV. - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS

El Partido Popular ha vuelto a ganar en las elecciones generales en Rivas-Vaciamadrid, el PSOE ha perdido tres puntos y medio y Vox se ha acercado a la izquierda de Frente Amplio con respecto a los resultados obtenidos en los últimos comicios.

Las votaciones de este 29N reflejan el giro ideológico en el municipio que, hasta ahora, conformaba el feudo de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Rivas, regido actualmente por la alcaldesa Aída Castillejo (IU) - cuenta con una larga tradición de gobiernos municipales vinculados a Izquierda Unida, que ha mantenido durante décadas una importante implantación política en la localidad. Pese a esta tradición histórica, el municipio ya vio en las últimas elecciones generales cómo el PP se imponía con un 32,2% de los votos.

Tras haber obtenido un 32,91% en esta ocasión, el Partido Popular se impone así al 25,71% conseguido por el PSOE. Frente Amplio, que lleva a Toni Valero, principal representante de IU, como número tres en la lista al Congreso de los Diputados, se sitúa como tercera fuerza con un 19,24% de los votos. Mientras, Vox sube tres puntos y obtiene el 14,7% de los votos en la localidad.

De esta manera, el PP consolida su base electoral en el municipio, donde ya ganaron las últimas elecciones locales con un 31,63%, pasando de dos a nueve concejales, pese a no conseguir gobernar por la coalición de los partidos de la izquierda.