Archivo - La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Soledad Fernández Alonso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha ganado con un 40,96% de los votos en San Sebastián de los Reyes en las elecciones generales del 29N, mientras que el PSOE ha bajado más de tres puntos con respecto a los últimos comicios, los mismos que sube Vox.

El municipio, de la zona norte de la Comunidad de Madrid, ha sido históricamente gobernado por la izquierda a excepción de las legislaturas entre los años 2007 y 2015, donde se impuso el PP. Actualmente también rige la alcaldía el grupo 'popular', liderado por Lucía Fernández, que es alcaldesa de la localidad desde 2023 y que ocupa el puesto número 14 en la lista al Congreso de los Diputados.

Los resultados obtenidos en el municipio durante estas elecciones son muy similares a los recogidos en las del 23 de julio de 2023. El PP mantiene su base electoral y el PSOE pasa de 27,8% a 24,37%, mientras que Vox sube casi tres puntos tras el 14,1% de los últimos comicios. Por su parte, Frente Amplio solo cubre el 11,44% de los votos, cuando Sumar obtuvo un 14,67%.

El PP continúa así su tendencia al alza en la localidad, ya que en las últimas elecciones municipales, las del 28 de mayo de 2023, obtuvo 11 concejales con el 40,05% de los votos, consiguiendo un Gobierno en minoría. En aquellas votaciones el PSOE fue la segunda fuerza con únicamente un 20,27%.