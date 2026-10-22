Sanz considera el actual el peor momento con el delegado por su "sectarismo y hostigamiento": "Todo vale contra Madrid"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, titular de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha considerado que el actual es el peor momento de las relaciones entre el Ejecutivo municipal y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su "nivel de sectarismo y hostigamiento" dado que parece que "todo vale contra Madrid".

"Nunca jamás ha existido un ataque tan permanente por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid como el que está habiendo en estos momentos él. Hemos trabajado con hasta cinco o seis delegados de Gobierno a lo largo de estos ocho años y el nivel de sectarismo que se está viendo por parte de este y de hostigamiento permanente hacia las instituciones madrileñas elegidas democráticamente no había ocurrido jamás", ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Lo preocupante de esa situación es "el trato que se le está dando a los madrileños". "Las dos grandes aportaciones que ha hecho el delegado del Gobierno a nuestra ciudad es el boicot a la Vuelta Ciclista a España y ahora la tremenda imagen y el daño reputacional que estamos teniendo por esa acampada ilegal de la Puerta del Sol", dos acciones "con la connivencia, si no animadas, por la propia actuación del delegado".

"QUE NOS DEJE EN PAZ"

Lo que le piden ya no es que ayude a la ciudad y a la Comunidad sino que les "deje en paz pero es que tampoco". "Es terrible que un Gobierno de una nación se dedique a atacar a su ciudad capital, como está ocurriendo en estos momentos", ha lamentado.

En cuanto a la petición de información remitida ayer al delegado --pedía al Ayuntamiento información sobre las 'columnas secas' en la Puerta de Sol ante la "incapacidad visual" de detectarlas--, la vicealcaldesa ha confirmado que no han recibido respuesta alguna, como tampoco al requerimiento enviado y la posterior ampliación de información hasta en tres ocasiones.

"La verdad es que sorprende un poco que haya estado 21 días sin preocuparse por el asunto (de las columnas secas y los hidrantes) y ahora nos pregunte al respecto. Y desde luego aprovechamos esa nueva comunicación para recordarle que además de esa situación de las columnas secas y de los hidrantes hay una serie de cuestiones en la Puerta del Sol que son verdaderamente preocupantes, empezando desde el inicio, porque se trata de una acampada ilegal y no debería estar allí instalada por problemas de salubridad, para los comerciantes, en el normal uso de la Real Casa de Correos, con problemas de altercados agresiones y situaciones de violencia", ha manifestado.

La vicealcaldesa ha insistido en que en la Puerta del Sol "hay un montón de tiendas de campaña hacinadas, una detrás de otra, unidas por plásticos inflamables, con basura, cartones, plásticos unidos a mobiliario urbano, a farolas".