Sanz teme escalada en Sol, con presencia de "radicales, anarquistas y trotskistas", y "acabar en algo de mayor gravedad"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz de Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencia, Inma Sanz, ha mostrado su preocupación por una potencial "escalada" en la situación de la acampada de Sol, con la presencia de "radicales de extrema izquierda, anarquistas y trotskistas", para "acabar en alguna cuestión de mayor gravedad".

Al Ayuntamiento le consta la presencia "bastante minoritaria" del Sindicato de Inquilinas, que fue el que lideró la protesta, en una plaza tomada en estos momentos por "grupos radicales de extrema izquierda, anarquistas y trotskistas".

Entre esos grupos de extrema izquierda incluye a Extinction Rebellion, "implicados en actos de vandalismo contra cuadros del Museo del Prado", o GSK, "implicados en el boicot para que no se pudiera celebrar la última etapa de la Vuelta Ciclista de España en la ciudad de Madrid, con ese tremendo daño reputacional que tuvo para la ciudad".

"Evidentemente el grado de deterioro que allí se está produciendo es cada vez mayor, por eso nosotros volvemos a insistir que es urgente, es necesario que se levante esa acampada que nunca se debió instalar porque es ilegal y no es de recibo que siga allí tres semanas después", ha declarado.

"REPERCUTIR HASTA EL ÚLTIMO EURO"

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha adelantado que el Ayuntamiento "tratará de repercutir hasta el último euro de lo que se vaya a gastar a los causantes de esta situación, que son los que están allí de manera ilegal, y a los que lo están consintiendo por dejación de funciones", en referencia al delegado del Gobierno, Francisco Martín, con las posibles ayudas a los comerciantes como telón de fondo.

El Ayuntamiento, vía área de Hacienda y Junta de Centro, se está reuniendo con un colectivo que "lo está pasando mal y están preocupados por lo que viene ahora, la campaña de Navidad", para estudiar cómo ayudarles para salvar las pérdidas y perjuicios que les está causando la acampada.

"No vamos a parar hasta tratar de que a los madrileños no les cueste un euro esta situación. Y ahí hablo de los actos de vandalismo y hablo de recuperar la plaza, que nos la vamos a encontrar en unas condiciones lamentables, anclando tiendas de campaña al suelo, rompiéndola", ha vaticinado, tras recordar que este punto de Madrid había sido rehabilitado "hace relativamente poco tiempo". Tampoco se ha olvidado del estado de los monumentos históricos, desde la escultura de Carlos III, al Oso y el Madroño a la Mariblanca.

"LLAMAMIENTOS POR DECLARACIONES INCENDIARIAS" DE LA IZQUIERDA

Inma Sanz ha puesto el foco en "los llamamientos por declaraciones incendiarias por parte de algunos líderes políticos de la izquierda que no son de recibo y no están ayudando lo más mínimo". "A mí no me gusta ver el hostigamiento, el acoso, la intimidación, los insultos, las amenazas que se están produciendo, por ejemplo, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, votada mayoritariamente por parte de los madrileños", ha declarado.

"Sí, tenemos preocupación de que pueda haber una escalada en estos episodios y, sobre todo, tenemos preocupación porque se está impidiendo a la Policía Nacional actuar de manera adecuada y se les está poniendo los pies de los caballos. No se está dando información sobre las manifestaciones y las concentraciones y luego, cuando tienen que realizar alguna actuación, se pone siempre en duda la profesionalidad de estos agentes", ha condenado.

TOLDOS DE SOL QUE EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE QUITAR

La vicealcaldesa ha confirmado que los toldos del Ayuntamiento en Sol para mitigar las altas temperaturas del verano no se han podido desinstalar "porque no se puede acceder en condiciones de seguridad a la plaza".

"En estos momentos esos toldos efectivamente ya deberían estar quitados pero sobre ellos hay ancladas tiendas de campaña, hay anclados plásticos, hay ancladas distintas lonas y no se ha podido acceder en condiciones de seguridad, como tampoco se ha podido acceder a alguno de los monumentos de la plaza", ha descrito.

En cuanto a la presencia de manteros en los alrededores de la acampada, la delegada de Seguridad ha trasladado que son conscientes de su presencia de la mano del "número relevante de policías actuando en el perímetro", quienes han incrementado las denuncias por comportamientos que incumplen las ordenanzas, tanto por consumo de alcohol y drogas como las relativas a la limpieza.

Sobre los manteros, Sanz ha explicado que cuando los policías municipales va a actuar "se meten dentro de la plaza u ocultan la mercancía dentro de ella".