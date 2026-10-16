El seguimiento de huelga educativa se sitúa en su tercer día en el 60% según convocantes y el 26,7% según la Comunidad

Numerosas personas durante la celebración de una asamblea abierta de profesorado con motivo de la huelga educativa, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este encuentro está diseñado como un espacio de debate, intercambio y organización para los do - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la tercera jornada de la huelga indefinida en la Educación pública de la Comunidad de Madrid se sitúa alrededor del 60% según los convocantes, mientras que desde la Comunidad se cifra en un 26,7%, lo que serían 5,5 puntos menos que este jueves.

Así lo han trasladado a Europa Press desde ambas partes en este tercer día de paros marcado la asamblea abierta que el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública ha celebrado en El Retiro y la manifestación de esta tarde.

Entre sus principales reivindicaciones figura la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Asimismo, reclaman reducir el número de estudiantes por aula a 13 en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, junto con la adecuación de las ratios para el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo.

En materia de atención a la diversidad, solicitan una dotación mínima de un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad por centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho alumnos y uno de Audición y Lenguaje por cada doce. También piden un maestro de compensatoria por centro, "aunque no se alcancen las ratios mínimas".

Para Educación Especial, plantean garantizar un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual y uno por cada grupo de entre uno y cuatro alumnos con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta.

El comité reclama, además, un plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables.

En este sentido, demanda la recuperación de las aulas de enlace y la "eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa", con el objetivo de promover "una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado".

INCREMENTO SALARIAL DE 600 EUROS MENSUALES

En el ámbito retributivo, los convocantes exigen un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

También solicitan un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente".

En cuanto a las infraestructuras y la salud laboral, reclaman un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el "fin de la construcción por fases de los centros públicos" y mejoras en la prevención de riesgos laborales.