Sindicatos y organizaciones educativas envían una carta a Zarzalejo para "negociar" y evitar la huelga indefinida

Archivo - Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Defendamos la educación pública' durante una manifestación en favor de la educación pública, a 14 de junio de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por CCOO, UGT y la C - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y organizaciones educativas han enviado una carta a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para "negociar" y evitar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que arrancará el 14 de octubre.

Acompañada por la tabla reivindicativa que aprobaron unánimemente a finales del mes de junio, el comité de huelga espera una "respuesta inmediata" de la máxima responsable de la educación madrileña para "no abocar a las aulas a un conflicto prolongado".

En concreto, piden 17 periodos lectivos en Educación Secundaria y Formación Profesional (FP) y 22 en Primaria, computando horas de jefatura y tutoría, con un plan para reducir la interinidad por debajo del 8%.

En cuanto a las ratios, exigen un máximo de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 15 en FP. También plantean un cómputo doble para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dotación mínima de un orientador por cada 250 estudiantes.

Por otro lado, reclaman un incremento autonómico de 600 euros mensuales en el complemento específico general docente para "frenar la pérdida de poder adquisitivo" y la equiparación de cuerpos. También piden la recuperación de las aulas de enlace, apoyo a centros vulnerables y "superación" del modelo de bilingüismo.

Asimismo, solicitan la incorporación de al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro y la recuperación del profesorado especialista en FP. Finalmente, exigen un plan integral de climatización, fin de la construcción por fases y la retirada "efectiva" del amianto.

"Con este trámite, la comunidad educativa da un paso decisivo ante la privatización de la educación pública, el deterioro progresivo de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y de la calidad de la enseñanza en la región, emplazando a la Consejería a atender las demandas del profesorado antes del inicio de la huelga", han defendido las organizaciones sindicales y educativas.

En esta línea, han remarcado que la convocatoria de la huelga indefinida busca alcanzar unas reivindicaciones que "permitan sentar las bases para la mejora inmediata de sus condiciones laborales y los problemas de la enseñanza pública madrileña". "La Administración tiene en su mano la posibilidad de evitar el conflicto demostrando una voluntad real de dar respuesta a las demandas históricas del sector", han subrayado.

"HUELGA POLÍTICA"

A finales de junio, Zarzalejo cargó contra la "huelga política" en la educación pública no universitaria al considerar que busca "reventar las calles" tras recibir "órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esta huelga convocada en diferido es una huelga política contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de Madrid. Su propósito es reventar las calles de Madrid y así tapar los graves sucesos que están ocurriendo en España, donde tenemos dos presidentes del gobierno acorralados por la corrupción --Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero--. Ellos y todo su entorno familiar y también político", criticó.