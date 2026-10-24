Trasladado grave a La Paz un menor de 14 años con cuatro heridas de arma blanca en el tórax y en la pierna

Miembros del SAMUR atienden al menor de 14 años herido por arma blanca en Ciudad Lineal, a 23 de octubre de 2026 (Madrid). - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años ha sido trasladado grave al Hospital de La Paz desde la calle Sauzal Ciudad Lineal por presentar heridas de arma blanca en la pierna y en el tórax.

El suceso ha ocurrido hacia las 21.45 horas de este viernes y ha acudido el SAMUR-PC para tratar un total de cuatro heridas. La Policía Nacional le ha practicado un torniquete en el muslo para controlar la hemorragia, según ha informado Emergencias Madrid.

Una vez estabilizado ha sido trasladado al hospital con acompañamiento de la Policía Municipal. La Policía Nacional investiga el suceso.