Un triángulo de 20 metros de alto, obra de SpY, aterriza en Cibeles para "mirar Madrid desde otra perspectiva" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una estructura triangular de 20 metros de alto, titulada 'Panóptico' y obra del artista SpY, ha aterrizado en la plaza de Cibeles para "mirar Madrid desde otra perspectiva", ha explicado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Es la propuesta de SpY para la nueva edición de Madrid es Paisaje. Situada en la plaza de Cibeles, frente a la fachada principal de CentroCentro, 'Panóptico' "propone una forma diferente de observar uno de los entornos más reconocibles de la capital". Podrá visitarse hasta el 24 de octubre, de 10 a 20 horas, con acceso libre.

La instalación consiste en una estructura triangular negra de 20 metros de alto que altera temporalmente las líneas de visión habituales de la plaza. Sus pequeñas aperturas, situadas a distintas alturas, funcionan como mirillas que permiten contemplar fragmentos de la arquitectura y del paisaje urbano desde perspectivas inesperadas. Así, la obra plantea un juego entre ocultar y revelar, entre la visión general de la plaza y los detalles que aparecen al acercarse a la estructura.

"Madrid es una ciudad que siempre ofrece nuevas perspectivas a quien se detiene a observarla. Con 'Panóptico', el arte nos invita a cambiar nuestra forma de mirar un espacio tan reconocible como Cibeles y a descubrir detalles que normalmente pasan inadvertidos", ha destacado la delegada.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido "todo experimento artístico, siempre que se haga con las debidas condiciones de seguridad", porque se busca "acercar el arte a la calle" dado que "acercar la cultura a los ciudadanos es una obligación de todas las instituciones".