UGT critica que la Comunidad "criminalice" la huelga educativa y denuncia "desprecios y amenazas" de Ayuso

Profesores cortan la vía de servicio de la A3, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Madrid ha criticado este martes que la Comunidad "criminalice" la huelga educativa y ha denunciado "las descalificaciones, el desprecio y las amenazas" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, dirigen contra el profesorado madrileño por "ejercer su derecho a huelga".

"La huelga está convocada por el comité de huelga y respaldada por organizaciones de familias y alumnado. Lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno regional ha elegido criminalizar la protesta", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Lo ha trasladado así después de que la presidenta madrileña tildara de "intolerables los ataques" de los manifestantes durante la huelga educativa comportándose "de manera muy violenta", tras el escrache a su acto en el centro de la capital en el que ha intervenido la Policía.

"No dijo una palabra sobre las cargas policiales que el propio presentador mencionó. Calificar de violenta una protesta con megáfonos y atribuirla, sin prueba alguna, a una orden dictada desde la Moncloa es una irresponsabilidad impropia de quien preside la Comunidad", ha señalado UGT.

En concreto, el secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra, ha indicado que la presidenta intenta crear "una realidad paralela" que distorsiona lo que está ocurriendo en las calles "para provocar al colectivo docente madrileño, que ha actuado en todo momento dentro del orden legal, en lugar de sentarse a negociar sus reivindicaciones".

REPROCHA QUE SE INTENTE "AMEDRENTAR" AL PROFESORADO

También ha reprochado que la consejera, por su parte, asegurara que va a instar a abrir los expedientes correspondientes a docentes a los que acusa de incitar al odio. Para UGT, anunciar expedientes en plena huelga "es un intento inaceptable de amedrentar al profesorado" y recuerda que es un derecho protegido en la Constitución.

Desde el sindicato han defendido que no se trata de "una huelga política" ya que se decidió "meses antes de la convocatoria electoral" y, en agosto, cuando UGT y el resto de los convocantes dirigieron una carta a la Consejería invitando al diálogo para evitar la convocatoria formal, "no obtuvieron respuesta".

UGT Servicios Públicos Madrid exige al Gobierno regional que convoque de inmediato al comité de huelga para negociar la tabla reivindicativa, "que retire la amenaza de expedientes y que trate con respeto institucional al profesorado madrileño".